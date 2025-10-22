Umbrărescu se luptă cu oligarhul Ahmetov pentru a prelua integral o companie-gigant: „A pus o condiție”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 10:43
532 citiri
Umbrărescu se luptă cu oligarhul Ahmetov pentru a prelua integral o companie-gigant: „A pus o condiție”
Umbrărescu, Ahmetov, Bolojan / FOTO: capturi video YouTube, TV Plus Bacău, System Capital Management, GOV

Dorinel Umbrărescu e pregătit să dea o nouă lovitură în afaceri. Antreprenorul cu firmele de construcții înregistrate în județul Bacău țintește acum județul Galați. Lupta se poartă cu cel mai bogat ucrainean, oligarhul Rinat Ahmetov.

Umbrărescu și Ahmetov își doresc să preia integral combinatul siderurgic Liberty Galați. Ambii antreprenori au mobilizat echipe, în vederea elaborării unor analize preliminare. Ucraineanul a convocat 18 specialiști, iar românul 5, informează Economedia.

UMB a pus o condiție, pentru a se implica în afacere: „Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, susține sursa citată.

De asemenea, încă alte două companii mai sunt interesate de Liberty Galați, dar care nu vor să preia integral afacerea. Un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de o firmă din Turcia ar fi intrat pe fir. Însă, statul român ar prefera să privatizeze integral compania. Astfel, viitorul investitor va rezolva și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați.

Liberty Galați, scurt istoric

Liberty Galați, fostul combinat siderurgic Sidex Galați, este gestionat de grupul privat britanic Liberty House Group, parte a GFG Alliance, deținut de omul de afaceri Sanjeev Gupta. A fost cumpărat în 2019 de la ArcelorMittal pentru 740 de milioane de euro. Combinatul a fost creat în anul 1960.

În prezent, compania se află în procedură de concordat preventiv pentru restructurare financiară, cu datorii de circa 1 miliard de euro - dintre care peste 500 de milioane de euro către statul român, prin ANAF și EximBank.

Cine este Rinat Ahmetov, afaceristul care se luptă cu Dorinel Umbrărescu pentru preluarea Liberty Galați

Rinat Ahmetov este cunoscut drept cel mai bogat om din Ucraina. Afaceristul a fondat în anul 2000 compania System Capital Management Group, cel mai mare grup financiar și industrial din Ucraina, cu conexiuni la nivel mondial. Grupul cuprinde peste 500 de companii, cu peste 200.000 de angajați, pe mapamond.

Ahmetovdeține cel mai mare producător de oțel din Ucraina. În trecut, el a controlat și oțelăriile Azovstal și Illich Iron & Steel Works, cu sediul în Mariupol, coloana vertebrală a afacerii siderurgice. Zona a fost bombardată de trupele lui Vladimir Putin.

Ahmetov, patron la Șahtior Donețk, este considerat al 390-lea cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproape 8 miliarde de dolari. El era cunoscut drept un bun prieten al lui Vladimir Putin, însă de care afaceristul s-a dezis, în contextul invaziei Federației Ruse.

Cel mai bogat ucrainean are afaceri și în România. DRI, subsidiara Grupului DTEK, deținut de Rinat Ahmetov, deține mai multe proiecte de energie regenerabilă în România, în județele Mureș, Iași, Dâmbovița.

