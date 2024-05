Dorinel Umbrărescu pregătește o nouă lovitură. Constructorul român vrea să execute încă un segment important de autostradă

Dorinel Umbrărescu, afaceristul cunoscut drept „Regele Asfaltului", pregătește o nouă lovitură: antreprenorul român și-a anunțat participarea la licitațiile pentru continuarea Autostrăzii Moldovei (A7), de la Pașcani la Suceava și Siret. De asemenea, neobositul „UMB" are în vedere și alte proiecte majore de infrastructură din regiunea Moldovei, a transmis Irinel Bucur, președintele asociației „Hai că se poate!".

Pe A7, Umbrărescu are deja în lucru cele mai multe secțiuni de autostradă, mai precis zece loturi, cu o lungime totală de 250 km: „Pentru Autostrada Moldovei, A7 Ploiești-Pașcani, CNAIR nu a mai actualizat datele de la finalul lunii martie (harta CESTRIN) și nu putem prezenta un progres actualizat. Cert este că, toți constructorii își mențin termenele programate pentru acest an, ba mai mult, UMB va da două loturi în plus între Buzău și Focșani (loturile 2 și 3 de 67 km) și încearcă încă o bucată din loturile dintre Focșani și Bacău (zona Adjud). Mobilizarea a crescut și la nord de Focșani până la Pașcani. Vineri am avut discuții și cu UMB și da, vor participa și la următoarele licitații privind construirea infrastructurii în Moldova având peste 6.500 de angajați care au nevoie de continuitatea lucrărilor”, a declarat Irinel Bucur, potrivit Economedia.

Lucrările lui Dorinel Umbrărescu avansează cu pași repezi

Potrivit directorului DRDP Iași, PSD-istul Ovidiu Laicu, lotul 3 al secțiunii Bacău-Iași a ajuns la stadiul fizic de 24%, un avans cu 5% față de graficul preconizat de constructorul UMB, alături de CNAIR.

De asemenea, la vizita lui Nicolae Ciucă pe șantierele lui Umbrărescu, în martie, constructorul a declarat că „speră” la finalizarea loturilor de mijloc Buzău-Focșani până la finalul anului, înainte de termen.

În ceea ce privește secțiunea Pașcani-Suceava, indicatorii sunt deja aprobați, din aprilie 2024. Astfel, licitația ar putea fi lansată în acest an.

