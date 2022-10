A murit Doru Ana, Căpitanu' din serialul "Umbre". Era un mare fan al Rapidului și a venit pe jos de la Ploiești după titlul din '67

A murit actorul Doru Ana. Născut pe data de 28 februarie 1954, în Bucureşti, el a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală, promoţia 1980, la clasa profesoarei Olga Tudorache.

El a jucat pe scena teatrelor din Giurgiu și Brașov, iar din 1987 până în 2002 a făcut parte din echipa Teatrului Bulandra din București. Povestește Doru Ana într-un interviu acordat lui Răzvan Toma.

"Repartiția a fost la Brăila, însă aveam negația în buzunar. Terminasem șef de promoție și voiam să rămân la Bulandra, unde jucasem în mai multe spectacole. Numai că, în 1980, Suzana Gîdea a dispus ca Bucureștiul să devină oraș închis pentru orice facultate.

Așa că am făcut o șmecherie, m-am dus la Teatrul Ion Vasilescu, care pe-atunci aparținea de județul Ilfov, dar avea sediul în București. Doi ani așa a fost.

Numai că Ceaușescu, după ce s-a dus la Ruse, a vrut să transforme și partea de la noi, Giurgiu, în ceva asemănător, așa că atunci a creat județele Giurgiu și Călărași, cu modificările de rigoare. Ion Vasilescu avea trei secții, dramă, estradă și populară, care au fost împărțite la Giurgiu, Ialomița, respectiv Călărași.

Așa am ajuns la Giurgiu, unde am stat încă doi ani, făcând tot felul de demersuri de a veni la Bulandra. N-am vrut să mai rămân la Giurgiu, simțind că eșuez, chiar dacă în același timp colaboram la radio, unde prezentam emisiunea Meridian Club, mai apăream și în piese la TV, mai spuneam și poezii.

Și s-a ivit posibilitatea să merg la Brașov, unde aveam colegi de facultate. Am lăsat tot și m-am dus. Cei trei ani acolo, 1984-1987, mi-au prins foarte bine. Atât de bine, că mă și însurasem, primisem o casă superbă și voiam să rămân. Dar, într-o dimineață de luni din 1987, am primit un telefon de la Ion Besoiu, director la Bulandra: Hai că are nevoie Bulandra de tine… – mi-a zis printre altele. Am acceptat, am dat concurs, l-am luat și am activat la Bulandra până în 2003. În 2002 am făcut infarct".

Doru Ana a fost pasionat de sport și era îndrăgostit de Rapid.

Ads

"Am copilărit în Grivița, undeva între Podul Grant și Basarab. Giuleștiul fiind la doi pași, s-a născut în mine ideea de rapidism, dragostea pentru alb-vișiniu. După actorie, sportul este a doua mea pasiune. Și spun asta deoarece, până la 48 de ani, când m-a lovit un infarct, am făcut sport peste măsură, inclusiv cu copiii pe care i-am avut la UNATC, cu care jucam adesea fotbal".

"Am făcut fotbal la Rapid, care a fost constanta existenței mele în sport. Dar am făcut și handbal, și volei, și rugby, fiind pasionat după sporturile de echipă. Am fost un an și pe la judo, dar și pe la atletism un pic, tenis de câmp nu mai spun. De multe ori le făceam în paralel, mai toată ziua fiind pe terenul de sport. Și acum mă mir când aveam timp să le fac".

"Eram rapidist de mic. Am fost printre cei care ne-am întors pe jos de la Ploiești, în 1967, după ce Rapid a câștigat primul titlu. Prin 1965 m-am legitimat la clubul giuleștean și am evoluat la nivel de juniori, până prin 1971, când am ajuns la Steaua. Am fost coechipier, printre alții, cu Nae Manea. Am jucat fundaș dreapta sau inter dreapta".

Ads