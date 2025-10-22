Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost operat de o echipă multidisciplinară

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost operat de o echipă multidisciplinară
Doru Octavian Dumitru are probleme mari de sănătate FOTO Facebook/Doru Octavian Dunmitru

Doru Octavian Dumitru a fost transportat la spital înaintea unui spectacol pe care trebuia să-l susţină la Oneşti. Ulterior, actorul a fost transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fiind supus unei proceduri de trombectomie.

Unitatea medicală a transmis că pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale.

”Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis miercuri, 22 octombrie, reprezentanţii spitalului.

Doru Octavian Dumitru avea programate spectacole miercuri, la Adjud, joi, la Buzău, şi luni în Capitală, la Sala Palatului.

Mesajul familiei actorului

Familia actorului Doru Octavian Dumitru a transmis un mesaj după anunțul privind problemele de sănătate care au dus la anularea spectacolelor acestuia.

”În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul şi gândul vostru bun. Artistul îşi cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât şi în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate”, este mesajul postat de membri familiei lui Doru Octavian Dumitru pe reţelele de socializare.

Familia cere tuturor ”să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante şi dificile, atât pentru el cât şi pentru familia lui”.

”Profundă recunoştinţă pentru mesajele de încurajare şi tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depăşească cu bine această încercare grea.

Mulţumim din suflet echipelor de medici şi asistenţi care în ultimele ore i-au fost şi continuă să-i fie alături”, a mai transmis familia artistului.

