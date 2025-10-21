Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru are probleme mari de sănătate. A anulat un spectacol și a fost dus de urgență la spital. Familia: "Rugați-vă pentru el"

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 23:25
Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru are probleme mari de sănătate. A anulat un spectacol și a fost dus de urgență la spital. Familia: "Rugați-vă pentru el"
Doru Octavian Dumitru are probleme mari de sănătate FOTO Facebook/Observator de Calarasi

Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru trece prin momente dificile, a anunțat marți seară, 21 octombrie, familia acestuia pe Facebook.

DOD, așa cum îl știe toată lumea, ar fi trebuit să susțină marți seară un spectacol la Onești, dar acesta a fost anulat.

Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru de la Oneşti, REPROGRAMAT! Artistul, dus de urgenţă la spital, scrie publicația unupetrotus.ro.

Artistul a acuzat, se pare, grave probleme de sănătate marți după-amiază, fiind transportat de urgență la spitalul din localitate.

Firma organizatoare a spectacolului, SC Spectatour SRL din Constanța, de altfel și cea care a închiriat sala de cinema, au anunțat că spectacolul va fi reprogramat la o dată ulterioară, sau li se vor restitui banii celor care au achiziționat bilete pentru show-ul „Globariciu” de la Onești.

Din păcate, starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru este, se pare, mult mai gravă, familia anunțând că "trece prin momente dificile de sănătate".

"În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate.

Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale.

Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea", a scris familia pe pagina de Facebook a lui Doru Octavian Dumitru.

  
