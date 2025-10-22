Mesajul lui Doru Octavian Dumitru înainte de accidentul cerebral: "Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat"

Doru Octavian Dumitru, celebrul comediant român, a fost internat de urgență după ce a suferit un accident vascular cerebral la Onești, cu puțin timp înainte de a susține spectacolul „Globariciu”. În ultimele ore înainte de internare, comediantul postase pe Facebook un mesaj profund în care vorbea de liniște și introspecție.

Cu aproximativ 48 de ore înainte de accidentul vascular, Doru Octavian Dumitru postase un mesaj profund pe Facebook: „Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că, de fapt, avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar, fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional.

Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop, și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație. Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată.

Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”, a scris actorul.

Artistul e in continuare internat în spital, iar starea lui s-a îmbunătățit după intervenția medicală.

Ads