Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru, internat de urgență în spital

Medicii care l-au operat pe Doru Octavian Dumitru (69 de ani) au revenit cu precizări despre starea de sănătate a comediantului. Cel cunoscut drept unul dintre pionierii stand-up-comedy-ului românesc a fost operat după ce a fost supus unei tromboctomii, pentru eliminarea unor cheaguri de sânge.

Intervenția chirurgicală a avut succes și, cel puțin temporar, Doru Octavian Dumitru este în afara oricărui pericol.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului.

Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis miercuri, 22 octombrie, reprezentații spitalului, potrivit unui comunicat de presă.

Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru

Operația a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, din Suceava. Îndrăgitului actor i s-a făcut rău în Onești (jud. Bacău), orașul în care urma să susțină un spectacol de comedie.

Trombectomia este o procedură medicală minim-invazivă prin care se îndepărtează un cheag de sânge (trombus) dintr-un vas sanguin, cum ar fi o arteră sau o venă, pentru a restabili fluxul sanguin. Aceasta este adesea utilizată pentru a trata accidentele vasculare cerebrale ischemice, blocajele arteriale majore sau tromboza venoasă. Procedura poate fi realizată prin abord endovascular, folosind catetere, sau prin intervenție chirurgicală deschisă, în funcție de caz.

