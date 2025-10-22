Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru, internat de urgență în spital

Autor: Dan Stan
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:43
491 citiri
Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru, internat de urgență în spital
Doru Octavian Dumitru, moment de comedie la Sala Palatului, 2024 / FOTO: captură YouTube, Doru Octavian Dumitru Oficial

Medicii care l-au operat pe Doru Octavian Dumitru (69 de ani) au revenit cu precizări despre starea de sănătate a comediantului. Cel cunoscut drept unul dintre pionierii stand-up-comedy-ului românesc a fost operat după ce a fost supus unei tromboctomii, pentru eliminarea unor cheaguri de sânge.

Intervenția chirurgicală a avut succes și, cel puțin temporar, Doru Octavian Dumitru este în afara oricărui pericol.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului.

Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis miercuri, 22 octombrie, reprezentații spitalului, potrivit unui comunicat de presă.

Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru

Operația a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, din Suceava. Îndrăgitului actor i s-a făcut rău în Onești (jud. Bacău), orașul în care urma să susțină un spectacol de comedie.

Trombectomia este o procedură medicală minim-invazivă prin care se îndepărtează un cheag de sânge (trombus) dintr-un vas sanguin, cum ar fi o arteră sau o venă, pentru a restabili fluxul sanguin. Aceasta este adesea utilizată pentru a trata accidentele vasculare cerebrale ischemice, blocajele arteriale majore sau tromboza venoasă. Procedura poate fi realizată prin abord endovascular, folosind catetere, sau prin intervenție chirurgicală deschisă, în funcție de caz.

Mesajul lui Doru Octavian Dumitru înainte de accidentul cerebral: "Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat"
Doru Octavian Dumitru, celebrul comediant român, a fost internat de urgență după ce a suferit un accident vascular cerebral la Onești, cu puțin timp înainte de a susține spectacolul...
Cum ajută RMN-ul toracic în evaluarea plămânilor și a inimii
Rezonanța magnetică nucleară (RMN) reprezintă una dintre cele mai avansate metode imagistice disponibile în prezent în medicină. Folosind unde radio și câmpuri magnetice puternice,...
