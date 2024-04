A murit Doru Viorel Ursu, figură marcantă a vieții politice și juridice românești

Cu profundă tristețe, familia lui Doru Viorel Ursu anunță trecerea sa la cele veșnice.

Doru Viorel Ursu s-a născut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. Absolvent al Facultății de Drept din București în 1976, și-a desfășurat cariera ca procuror la Procuratura Sectorului 2 și a avut o contribuție remarcabilă în domeniul juridic, fiind judecător militar și ulterior conferențiar universitar la Facultatea de Drept din București.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune remarcabila, fiind numit ministru de Interne in Guvernul Petre Roman in perioada 1990-1991. A jucat un rol esential in reformarea sistemului de justitie din Romania post-comunista, a contribuit la consolidarea statului de drept si la respectarea drepturilor omului.

Pe lângă activitatea sa profesională, Doru Viorel Ursu a fost un autor prolific, publicând numeroase cărți care au evidențiat profunzimea gândirii și pasiunea sa pentru domeniul juridic, printre care "Colivia cu ciori vopsite", "Sânge și carne de om", "Ministru de interne: Radiografia unei lovituri de stat", "Ministru de interne: Început de sfârșit", "Șah mat la România", "Țara ultimului soldat" și "Umbre".

Familia îndurerată va comunica în curând locul de depunere, data înmormântării și roagă opinia publică să manifeste discreție în aceste momente dificile.