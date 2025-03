Avocații jandarmilor din Dosarul 10 August, supărați că procesul merge prea repede. „Pot să omor un om pe stradă, că trebuie să ajung la Tribunal la ora 10:30”

Avocații jandarmilor trimiși în judecată pentru reprimarea protestului din 10 august 2018 consideră prea rapid modul în care se desfășoară procesul. Aceștia susțin că ritmul în care au loc termenele este împovărător. Pe de altă parte, apărătorii victimelor susțin că se încearcă tergiversarea procedurilor pentru că, anul viitor, inculpații ar putea scăpa prin prescripție.

Apărătorii inculpaților susțin că nu pot face față ritmului alert impus de magistrat și că nu pot asigura o apărare efectivă dacă trebuie să se prezinte la proces mai des de două ori lunar, scrie Libertatea.

Dosarul 10 August este judecat, din 8 noiembrie 2024, de judecătorul militar Octavian George Nicolae de la Tribunalul Militar București, pe care avocații inculpaților l-au recuzat încă de la primul termen, dar cererea le-a fost respinsă.

„Nu sunt nici în car, nici în căruță. Sunt la naiba să mă ia. Cam așa, nu știu ce să mai zic. Să zicem că martorii sunt persoane individuale, dar gândiți-vă că nouă ne paralizați activitatea la toți. Asta e opinia mea. Pentru că eu nu pot să fiu nici acolo, nici acolo. Pot să fac și accident până îmi vin aici. Că vin repede, parchez, nu sunt atentă, pot să omor un om pe stradă, că trebuie să ajung la Tribunalul Militar la ora 10 jumătate. Am ajuns de… doar nu plâng în fața instanțelor, sincer vă spun. Nu știu, stau ca la cerșeală pentru ce? Că se poate realiza situația asta în mod corect și legal. Să fixați o oră. Fixați măcar 12. Ne luăm dosarele cu arestații. Aveți timp. Dar 10:30 nici nu ia amânările la curte”, s-a plâns o avocată, citată în încheierea de ședință din data de 28 februarie 2025.

Avocat: ”Nu înțeleg prioritatea”

Un avocat care reprezintă un colonel, un locotenent-colonel și un plutonier adjutant (toți trecuți în rezervă) i-a cerut judecătorului să fixeze cel mult două termene pe lună, că altfel este peste puterile lui de a asigura apărarea.

„Frecvența termenelor ne prejudiciază, așa cum vă spuneau colegii mei, și pe noi, în calitate de avocați, și pe clienții noștri. Este clar că noi ne încărcăm cu amenzi la alte instanțe. (...) Din punctul meu de vedere, chiar este peste puterile mele. Acum nu știu, am vrut să renunț la contract și le-am spus că eu vă restitui prin cont onorariul care am luat un onorariu, normal. Eu m-am gândit că o să… Să zic, acordați dumneavoastră termene măcar de două ori pe lună, dar frecvența termenelor ne împovărează și nu putem să facem niciun fel de apărare. Vedeți și dumneavoastră, am venit în sala de ședință de la 10:30, nici n-am mâncat, decât apă am băut, sincer spun. Și nu numai pentru noi este împovărătoare, și pentru dumneavoastră. Vă spun cu toată sinceritatea, nu înțeleg ce prioritate are acest dosar. Toate au prioritate la fel, și pur și simplu… nu știu. Vă rog să admiteți cererea așa cum v-au învederat colegii mei. Eu am venit cu rugămintea asta mai de mult, a fost orală, am văzut că dumneavoastră tot ați dat termene”, a spus avocatul.

Termenele prea dese îi sărăcesc pe jandarmii bătăuși

Avocatul ales al unui plutonier-major a susținut că clientul său nu își permite să-l plătească la o frecvență de 6-7 termene pe lună, deoarece asta ar însemna ca acesta să-i dea mai bine de jumătate din salariu, raportat la un onorariu minim de 580 de lei pe ședință, stabilit de Barou.

Un alt avocat a arătat că stabilirea unui calendar atât de strâns pentru acest proces este pur și simplu „contrar uzanțelor” sistemului judiciar din România, în care nu s-a mai văzut așa ceva de la judecarea și condamnarea lui Dan Voiculescu.

În fața magistratului militar, avocatul a făcut o aluzie fină la cazul fostei judecătoare Camelia Bogdan, care ulterior a fost exclusă din magistratură.

Apărătorii victimelor: „E o strategie”

În replică, unul dintre apărătorii desemnați din oficiu pentru o parte din victime a arătat că înțelege concluziile colegilor lui, dar le consideră neîntemeiate. Avocatul consideră că asemenea susțineri fac parte dintr-o strategie a inculpaților de a împinge procesul spre prescripție.

„Dreptul inculpatului de a avea un avocat ales este un drept, nu este obligație în sarcina instanței. Acest drept poate fi exercitat în condițiile în care fiecare inculpat, bineînțeles, își permite să angajeze un apărător. Aspectele de natură financiară, respectiv ce avocat își angajează nu sunt chestiuni care să facă obiectul analizei instanței de judecat. (...) Pot doar observa că doar avocații inculpaților au această solicitare și atunci sigur că pot bănui că face parte din această strategie de a împinge dosarul înspre prescripție. Dar, la modul concret, eu am colegi avocați care au câte 10 cauze pe zi (...) Normalitatea ar fi cea care am constatat-o la dumneavoastră. Și atunci, în mod evident, dacă dumneavoastră aveți această posibilitate, neavând o încărcătură atât de mare ca alte complete de judecată, soluția firească și indiscutabilă, din punctul meu de vedere, este tocmai să mențineți acest ritm al judecății și chiar, eventual, citarea mai multor persoane pentru fiecare termen de judecată. Este destul de evident că strategia principală a apărării inculpaților este tergiversarea cauzei până se va ajunge la prescripție, a mai spus avocatul

Aceasta spune că, chiar în ritmul actual, procesul ar putea ajunge tot la prescripție.

Cine sunt militarii inculpați din Dosarul 10 August 2018

Foşti şefi ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părţi civile în proces. Este vorba despre: Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române; Colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofiţer în cadrul Jandarmeriei; Colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al şefului Jandarmeriei Române.

Cei trei sunt acuzaţi de abuz în serviciu, iar Laurenţiu Cazan şi pentru infracţiunea de fals intelectual.

