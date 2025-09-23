Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, susţine că dosarul lui Adrian Năstase a fost unul politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. ”Amintiţi-vă că în rapoartele MCV care veneau de la Bruxelles şi care erau făcute fix de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat”, afirmă ea.

Elena Udrea a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că în rapoartele MCV, făcute de ”ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei” se arăta ”aproape explicit” că Năstase trebuie condamnat.

Întrebată câte dosare politice crede că s-au făcut în România, Elena Udrea a răspuns că unul dintre acestea ar fi cel în care a fost anchetat Adrian Năstase.

”Un dosar politic care s-a făcut clar cu implicarea Bruxelles-ului a fost Adrian Năstase, spre exemplu. Eu nu ştiu dacă el a fost vinovat sau nu, că nu îi cunosc dosarul, dar amintiţi-vă că în rapoartele MCV care veneau de la Bruxelles şi care erau făcute fix de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat. Păi cum ar putea rezista Justiţia din România la recomandările acelea că, dacă nu faceţi aşa, nu vi se ridică MCV-ul?”, a declarat Elena Udrea.

Ea consideră că în anul 2015 a început fenomenul ”Cătuşiada”, în care oameni cu diverse funcţii erau plimbaţi pe la DNA.

Ads

”Vedeaţi lună de lună oameni care erau aduşi la DNA în cătuşe, arestaţi pe loc, dintre care, în afară de mine şi încă vreo doi, toţi au scăpat nevinovaţi”, a spus Udrea.

Întrebată despre faptul că Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei, a avut susţinerea fostului preşedinte Traian Băsescu, Udrea a răspuns: ”Aşa este, dar a fost un an şi ceva, suficient cât să strice foarte multe lucruri. Intenţia de a te lupta cu corupţia nu este greşită. Când lupta aceasta este confiscată de un stat paralel ca să îşi pună în aplicare planul, să elimine elitele politice şi economice, atunci este o problemă”.

Ads