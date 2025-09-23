Elena Udrea, dezvăluiri despre dosarul lui Adrian Năstase. A fost făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. "Eu nu știu dacă el a fost vinovat sau nu"

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:55
Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, susţine că dosarul lui Adrian Năstase a fost unul politic, făcut ”clar” cu implicarea Bruxelles-ului. ”Amintiţi-vă că în rapoartele MCV care veneau de la Bruxelles şi care erau făcute fix de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat”, afirmă ea.

Elena Udrea a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că în rapoartele MCV, făcute de ”ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei” se arăta ”aproape explicit” că Năstase trebuie condamnat.

Întrebată câte dosare politice crede că s-au făcut în România, Elena Udrea a răspuns că unul dintre acestea ar fi cel în care a fost anchetat Adrian Năstase.

”Un dosar politic care s-a făcut clar cu implicarea Bruxelles-ului a fost Adrian Năstase, spre exemplu. Eu nu ştiu dacă el a fost vinovat sau nu, că nu îi cunosc dosarul, dar amintiţi-vă că în rapoartele MCV care veneau de la Bruxelles şi care erau făcute fix de ONG-urile sorosiste conduse de Monica Macovei se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat. Păi cum ar putea rezista Justiţia din România la recomandările acelea că, dacă nu faceţi aşa, nu vi se ridică MCV-ul?”, a declarat Elena Udrea.

Ea consideră că în anul 2015 a început fenomenul ”Cătuşiada”, în care oameni cu diverse funcţii erau plimbaţi pe la DNA.

”Vedeaţi lună de lună oameni care erau aduşi la DNA în cătuşe, arestaţi pe loc, dintre care, în afară de mine şi încă vreo doi, toţi au scăpat nevinovaţi”, a spus Udrea.

Întrebată despre faptul că Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei, a avut susţinerea fostului preşedinte Traian Băsescu, Udrea a răspuns: ”Aşa este, dar a fost un an şi ceva, suficient cât să strice foarte multe lucruri. Intenţia de a te lupta cu corupţia nu este greşită. Când lupta aceasta este confiscată de un stat paralel ca să îşi pună în aplicare planul, să elimine elitele politice şi economice, atunci este o problemă”.

Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Elena Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"
Elena Udrea susține că știe cine i-a făcut pozele din Paris, în care apărea alături de Elena Bica: "Au fost serviciile românești, domnul Coldea"
Elena Udrea, fost ministru al Turismului și fost consilier prezidențial sub mandatul președintelui Băsescu, susține că fotografiile care i s-au făcut ei la Paris, în care Udrea apărea...
Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor
Elena Udrea și-a aniversat fetița, pentru prima dată în libertate, și i-a dăruit cadoul dorit. Fostul ministru anunță și cu ce se va ocupa în viitor
Pe 20 septembrie, Elena Udrea și-a serbat pentru prima dată fiica, pe Eva Maria, după eliberarea din detenție, la aniversarea celor șapte ani. Ziua a fost una plină de emoții și bucurie,...
