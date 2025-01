Înalta Curte de Casație și Justiție a respins vineri, 17 ianuarie, recursul lui Călin Georgescu în dosarul anulării alegerilor prezidențiale. Magistrații l-au considerat neîntemeiat, iar decizia este definitivă.

Deranjat de faptul că și ultimul său recurs a fost respins, Călin Georgescu a făcut mai multe afirmații acide la postul TV Realitatea Plus.

Principalele declarații date de Georgescu:

"Am o mare bucurie în suflet, deși am mai fost trădați încă o dată. Azi am obținut o nouă victorie. Am urcat împreună încă o treaptă a conștiinței. Sistemul ne-a unit mai mult. Este victoria a noastră a tuturor. Totul se raportează la actuala stare dictatorială la care asistăm".

"Afară e frig, dar România fierbe de nevoia de a se face dreptate. Rămânem în luptă și câștigăm. Acum știm cum arată monștrii, din ce parte vin ei și nu ne mai surprind.

Ce mai urmează? Să ne raționalizeze curentul, căldura, apa? Acum, în loc de Ceaușescu îl avem pe Iohannis. Ce au făcut bine acești ingrați care vor să ne întoarcă înainte de 1989? Ne-au unit. Ne-au unit mai mult ca oricând pentru democrația pentru care vrem să luptăm până la capăt. Abia acum, după 35 de ani, suntem liberi cu adevărat. Mai liberi ca niciodată."

"Astăzi ați pierdut tot. Pentru că ați pierdut poporul român și cine pierde poporul pierde totul".

