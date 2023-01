Dosarul Microsoft: Fostul ministru Adriana Ticau, pusa sub invinuire - surse (Video)

Procurorii anticoruptie i-au adus la cunostinta Adrianei Ticau, miercuri, acuzatiile si faptele de care s-ar face vinovata in dosarul Microsoft, iar aceasta nu a dat nicio declaratie, potrivit surselor judiciare.

Potrivit surselor citate, fostului ministru al Comunicatiilor i-au fost prezentate pe larg acuzatiile si starea de fapt concreta ce a dus la formularea lor.

Ticau nu a dat nicio declaratie in fata anchetatorilor si nici nu a depus documente in apararea sa, au mai spus aceleasi surse.

La iesirea din sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), fostul ministru nu a dorit sa stea de vorba cu presa.

Adriana Ticau, unul dintre cei noua fosti ministri vizati in dosarul licentelor Microsoft, a venit la DNA insotita de doi avocati.

In dosarul Microsoft, DNA a cerut presedintelui aviz pentru inceperea urmaririi penale in cazul Adrianei Ticau, ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in perioada iulie-decembrie 2004, pentru abuz in serviciu, luare de mita, trafic de influenta si spalare de bani.

Ticau este suspectata ca ar fi aprobat bugetul pentru derularea Programului "Sistem Educational Informatizat" si respectiv pentru proiectul ce a vizat licentierea Microsoft.

De asemenea, ea ar fi initiat si avizat proiecte de Hotarari de Guvern prin care s-ar fi urmarit favorizarea firmelor Fujitsu Siemens Computers si Siveco, respectiv firmele colaboratoare ale acestora. Faptele sale ar fi avut avand drept consecinta prejudicierea bugetului de stat ca urmare a achizitiei de servicii si produse la preturi peste valoarea de piata, respectiv licente cu circa 30 - 40% mai scumpe, calculatoare si produse software la preturi cu pana la 50% mai mari decat cele pentru aceleasi produse sau produse similare de pe piata, potrivit DNA.

Cererea DNA a fost avizata, in 3 octombrie, de presedintele Traian Basescu, atat pentru Adriana Ticau, cat si pentru fostii ministri Alexandru Athanasiu, Mihai Tanasescu, Gabriel Sandu si Daniel Funeriu.