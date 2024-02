Efectele suspendarii Completurilor de 5 judecatori: VIP-urile din dosarul "Microsoft II" pot sa plece din tara cand vor

Afaceristii Claudiu Florica, Dinu Pescariu si Calin Tatomir, inculpati in dosarul "Microsoft II" pot parasi tara dupa ce magistratii nu au putut sa judece o contestatie a DNA, deoarece activitatea Completului de 5 judecatori este suspendata printr-o hotarare data de Curtea de Apel Bucuresti.

Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca cei trei afaceristi pot parasi tara in acest moment. In 20 noiembrie, un complet de trei judecatori a mentinut controlul judiciar in cazul celor trei, pe o perioada de 60 de zile cu incepere de la data de 1 decembrie 2018 pana la data de 29 ianuarie 2019, inclusiv.

Tot atunci, instanta admis modificarea controlului judiciar, in sensul inlaturarii obligatiei de a nu parasi tara. Procurorii DNA, Claudiu Florica, Dinu Pescariu au contestat decizia.

"Admite cererile de modificare a controlului judiciar formulate de inculpatii Florica Claudiu Ionut, Pescariu Dinu Mihail si Tatomir Calin in sensul inlaturarii din continutul masurii controlului judiciar a obligatiei de a nu parasi tara prev. de art. 215 alin.2 lit a Cod procedura penala", este o parte din minuta, potrivit portalului ICCJ.

Decizia Curtii de Apel

Pe 23 noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a admis solicitarile facute de Liviu Dragnea si a anulat decizia Colegiului de Conducere de la Inalta Curte in baza careia s-au tras la sorti completurile de 5 judecatori. Activitatea completurilor a fost in consecinta blocata, deoarece Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Colegiului de Conducere.

Contestatiile DNA, ale lui Florica si ale lui Pescariu au ajuns pe 26 noiembrie pe rolul Completului de 5 judecatori. Primul termen fixat pentru judecata a fost de 3 decembrie.

Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca procurorii au facut o cerere de preschimbare a termenului pentru verificarea legalitatii si temeiniciei unei masuri preventive. Aceasta masura urma sa expire pe 1 decembrie, inainte de termenul stabilit de programul informatic al instantelor Ecris - 3 decembrie.

"Inalta Curte a raspuns ca este in imposibilitate legala de a se pronunta asupra cererii de preschimbare a termenului, ca urmare a hotararii CAB", explica sursele citate. Asa ca termenul de judecata a ramas neschimbat, potrivit portalului Inaltei Curti.

Oricum, ICCJ anuntase deja ca toate procesele completurilor de 5 judecatori din 3 si 10 decembrie vor fi amanate. La termenul de luni, Completul de 5 judecatori trebuia sa mai ia in discutie si alte dosare grele, care-i vizau pe: Liviu Dragnea, Toni Grebla, Sebastian Ghita, Cristian Rizea.

Procesele, amanate pentru 2019

De altfel, pe 28 noiembrie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a semnalat ca exista un blocaj in functionarea completurilor de 5 judecatori, care nu-si pot desfasura activitatea de judecata, in urma sentintei Curtii de Apel Bucuresti, care a suspendat o hotarare a Colegiului de Conducere.

In urma consultarilor avute luni in adunarea generala a ICCJ, au fost exprimate 62 de opinii in sensul ca la sedintele de judecata, planificate pentru datele de 3 si 10 decembrie 2018, completurile de 5 judecatori, in compunerea rezultata din tragerea la sorti ce a avut loc la data de 9 noiembrie 2018, vor acorda noi termene de judecata.

Acuzatiile DNA

In acest caz, denumit de presa Microsoft II, procurorii DNA au trimis in judecata, in 27 septembrie 2017, patru persoane. Ancheta avea legatura cu organizarea licitatiei ce a avut ca urmare incheierea de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si firma D.Con.Net AG a contractului de inchiriere licente Microsoft (in anul 2009, a unui contract de inchiriere licente Microsoft cu optiune de cumparare)

Sandu Gabriel (aflat in executarea unei pedepse privative de libertate) la data faptei ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;

Florica Claudiu Ionut, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar pentru instigare la abuz in serviciu si spalare a banilor (2 fapte);

Dinu Pescariu, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar pentru instigare la abuz in serviciu si spalare a banilor;

Tatomir Calin, la data faptelor director general Microsoft Romania SRL, cercetat sub control judiciar pentru complicitate la abuz in serviciu si spalarea banilor.