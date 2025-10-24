O nouă tentativă de tergiversare a dosarului Mineriadei. Ce îl nemulțumește pe Virgil Măgureanu

O nouă tentativă de tergiversare a dosarului Mineriadei. Ce îl nemulțumește pe Virgil Măgureanu
Virgil Măgureanu, fost șef SRI FOTO Hepta

Virgil Măgureanu cere restituirea la Parchet a Dosarul Mineriadei. Fostul director al SRI acuză faptul că procurorii au întârziat 3 ani să-i aducă la cunoștință calitatea de suspect.

Virgil Măgureanu au invocat nulitatea ordonanței de efectuare în continuare a urmăririi penale din data de 19 aprilie 2024 și a tuturor actelor subsecvente acesteia, sub aspectul încălcării dreptului la apărare, scrie Libertatea.

Fostul șef al SRI a arătat că urmărirea penală în Dosarul Mineriadei a început pe 16 iunie 2021, iar procurorii i-au comunicat calitatea de suspect abia peste 3 ani, pe 19 aprilie 2024.

Acesta susține că în perioada 2021-2024 cercetările pentru infracțiuni contra umanității s-au desfășurat fără ca el să poată participa activ la anchetă, fapt pentru care n-a avut posibilitatea să se apere.

Înalta Curte de Casație și Justiție a luat în discuție, pe 17 octombrie, primul termen în procedura de cameră preliminară în Dosarul Mineriadei, următoarele dezbateri fiind programate pentru data de 12 decembrie 2025.

Este de așteptat ca judecătorii să constate decesul fostului președinte Ion Iliescu și să dispună cu privire la acesta încetarea procesului penal.

În dosar mai sunt inculpați Petre Roman (fost premier), Gelu Voican-Voiculescu (fost vicepremier), Virgil Măgureanu (fost șef al SRI), Adrian Sârbu (fost consilier al premierului), Miron Cozma (lider al minerilor), Vasile Dobrinoiu (fost comandat al Școlii de ofițeri de la Băneasa) și Petre Peter (fost comandant al unității militare de la Măgurele).

