Inculpații din dosarul Nordis scapă de orice restricție. „Nu am plătit sau sponsorizat nicio persoană sau formațiune politică”

Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fraților Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru Poștoacă, anchetați în dosarul Nordis.

Decizia vine după o contestație depusă de frații Poștoacă la ordonanța procurorului DIICOT prin care s-a extins controlul judiciar cu încă trei luni. Plângerile lor au fost admise de Curtea de Apel București (CAB), astfel că, asemenea lui Vladimir Ciorbă, aceștia scapă de orice restricție. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

”Admite plângerile formulate de către inculpații Poștoacă Gheorghe Emanuel și Poștoacă Nicolae Cristian împotriva ordonanțelor nr. 1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală – Secția de Combatere a Criminalității Organizate, prin care s-a dispus prelungirea măsurilor controlului judiciar față de aceștia, începând cu data de 13.08.2025 până la data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsurile controlului judiciar dispuse față de inculpații Poștoacă Gheorghe Emanuel și Poștoacă Nicolae Cristian, prin încheierea nr. 107/14.02.2025 pronunțată de judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 652/2/202”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Ads

O decizie similară a fost luată luni și în cazul celui de-al treilea frate Poștoacă, a cărui contestație a fost judecată într-un dosar separat.

La începutul lunii august, procurorul de caz prelungise controlul judiciar față de cei patru inculpați până în luna octombrie. Aceeași instanță a ridicat, pe 19 august, sechestrele instituite de DIICOT în dosar, evaluate la 15 milioane de euro.

Dosarul Nordis vizează mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune.

Ancheta se referă la o presupusă schemă infracțională prin care Grupul Nordis ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (195 de milioane de euro) de la clienți pentru apartamente de lux, fără a le livra.

În referatul de arestare, procurorii susțineau că membrii rețelei Nordis au folosit sume din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri și servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei.

Ads

Procurorii acuză că liderii grupării Nordis s-au lansat în cheltuieli de lux, achitând, de exemplu, 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre diverse destinații de vacanță, din țară și străinătate. Printre aceste zboruri se regăsesc călătoriile spre Nisa și Madrid, când la bordul avioanelor private închiriate se aflau fostul premier Marcel Ciolacu și alți lideri ai PSD, precum Sorin Grindeanu.

Sechestrele de 15 milioane de euro, revocate

Curtea de Apel București a decis pe 19 august ridicarea sechestrelor instituite de procurorul de caz asupra bunurilor mobile și imobile deținute de aceștia. Judecătoarea Florina Rizescu a motivat că procurorul de caz nu a respectat termenul în care putea dispune prelungirea măsurii.

Într-un comunicat remis presei, Emanuel Poștoacă solicită DIICOT să nu instituie alt sechestru asupra bunurilor Nordis.

Ads

„Solicităm DIICOT, prin procurorul de caz, să nu instituie noi măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobiliare ale societății. Sperăm să se înțeleagă, măcar la acest moment, că orice sechestru va bloca societatea să își desfășoare în mod normal activitatea conform Legii 85 / 2014 – Legea insolvenței și a tuturor garanțiilor din cadrul acestei proceduri, tocmai în contra intereselor creditorilor pentru care, declarativ, sunt luate aceste măsuri”, se menționează în comunicatul transmis luni de Emanuel Poștoacă.

Fondatorul Nordis afirmă că ”acuzația penală nu trebuie să împiedice activitățile curente pentru că insolvența permite, într-un cadru absolut reglementat și absolut sigur, să se poată finaliza construcțiile imobiliare începute și aflate într-un stadiu avansat de finalizare, astfel încât să poată semna toate contractele de vânzare, care în prezent sunt doar ante-contracte”.

”Societatea Nordis nu a plătit, sponsorizat sau sub nicio formă de cadou nicio persoană politică sau formațiune politică, niciodată în existența ei și nici nu a beneficiat niciodată de nicio formă de protecție de niciun fel. În cazul în care, în cursul perchezițiilor și audierilor s-ar fi descoperit acest lucru, suntem conștienți cu toții că ar fi apărut în presă, “pe surse” diverse informații, însă ele nu au apărut și nici nu au cum să apară. Nordis nu susține și nu a susținut nicio persoană politică sau formațiune politică”, mai declară reprezentantul Nordis.

Ads