Aroganță de beizadea. Cum se laudă fiul Laurei Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?" VIDEO

Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după o serie de declarații făcute TikTok. Un clip în care acesta răspunde unor acuzații apărute despre el într-un articol de presă s-a viralizat recent. În clip, tânărul susține, cu aroganță, că poate spune ce vrea pentru că are bani pentru că familia sa, implicată în dosarul Nordis, a muncit.

„Zilele astea s-a scris un nou articol despre mine. Spoiler, o sa mai iasă încă unul în curând, De ce s-a scris acest articol? Păi, tam tam-ul despre părinții mei, numele meu de familie. O să vă dați voi cu părerea iar: Luca iar de îmbraci în geci de 5000 de euro, iar faci așa asa. Păi bă fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?”, spune Luca Vicol.

Acesta își persiflează criticii apoi spunându-le că, până una alta, el stă la Monaco și are bani, iar ei nu.

„Revenind la articol nici nu știu ce să vă zic. Eu vorbesc cu voi, voi mă înjurați, eu fac mișto de voi. La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu, eu port geci de 5000 de euro, voi nu. Da, știți cum e: până la urmă, dacă faptul că mă înjurați vă face să vă simțiți mai bine, eu mă bucur; mi-am făcut datoria de content creator, sau cum se numește asta. Că doar nu stau ca influencerii ăștia ai voștri favoriți să zic: „Ah, Palestina, ah, vai; haideți să susținem LGBT-ul!” Pot să zic ce vreau tocmai pentru că am bani; de-aia să-mi dau cu părerea și să zic lucrurile exact cum le văd eu”, spune fiul Laurei Vicol.

Soțul Laurei Vicol, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, și mai mulți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 75 de milioane de euro.

În luna februarie, 11 persoane, printre care și Laura Vicol, au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat. În 2024, Laura Vicol a demisionat din PSD.

Un an mai târziu, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a devenit membră în Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), partid condus de Cristian Popescu Piedone.

Mai recent, în iulie 2025, fosta deputată Laura Vicol a revenit în atenția publică postând, pe Internet, un mesaj în care susținea că arestarea sa preventivă a fost provocată de faptul că a încercat să spună care este „adevărul despre Nordis”.

Vicol a postat pe rețeaua de socializare un videoclip filmat în fața Hotelului Nordis din Mamaia în care spune că apartamentele Nordis există și că va dezvălui mai târziu de ce o parte dintre ele nu au fost finalizate.

După ce s-a aflat că Laura Vicol a intrat în PNRR, Cristian Popescu Piedone a promis că în partidul său vor continua să vină "politicieni de calibru". Piedone a spus că preferă să le dezvăluie treptat identitatea.

Cazul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.

Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost apoi arestaţi preventiv în 5 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Au stat în arest preventiv până pe 14 februarie, fiind eliberați de Instanța Supremă, care le-a admis contestațiile.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București a motivat decizia de arestare preventivă a soților Vicol-Ciorbă în dosarul Nordis prin faptul că Vicol a avut acces la date confidențiale din anchetă și putea compromite investigația. De asemenea, Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

În octombrie, Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis după ce au fost înregistrate 300 de plângeri noi.

Extinderea urmăririi penale vizează administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat pentru noile acte materiale se ridică la 35,8 milioane de euro, potrivit surselor judiciare citate de G4Media.

Până în prezent, în dosar au fost înregistrate aproximativ 700 de plângeri penale, implicând 850 de persoane care au calitatea de victime, iar valoarea totală a prejudiciului calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro. Conform anchetatorilor, sumele sunt legate de imobile despre care dezvoltatorul ar fi promis vânzarea, dar care nu au fost nici construite, nici livrate.

