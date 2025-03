România ar fi trebuit să aibă un guvern cu 9 ministere sub conducerea Comandamentului "Vlad Țepeș" FOTO FACEBOOK/Ambasada Rusiei în România

Adrian Robertin Dinu, liderul organizației Comandamentul 'Vlad Țepeș', a efectuat o vizită la Moscova în ianuarie 2025, de unde le-a transmis membrilor grupării mesaje cu privire la întâlnirile pe care le-a avut în capitala Rusiei și cum trebuie acționat în contextul anulării alegerilor prezidențiale.

Doi membri ai grupării, Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc, au fost arestați preventiv pentru trădare și legături cu agenți ai Rusiei, iar alți patru (Ștefan Mateescu, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene și Radu Pompiliu Șofran) sunt cercetați penal sub control judiciar. În dosar este cercetat în calitate de suspect și Radu Theodoru, un general în retragere cu vârstă de 101 ani.

Prin diverse 'comunicate', 'memorandumuri' și 'notificări', organizația Comandamentului 'Vlad Țepeș' solicita ieșirea României din NATO, reluarea relațiilor economice și culturale cu Rusia, China și Iran, dar și o nouă structură de conducere a României prin proiectul 'Geția'.

* Liderul Comandamentului 'Vlad Țepeș' transmite de la Moscova că a negociat formarea unui nou guvern.

Conform documentelor de la dosar, în timp ce liderul acestei grupări, Adrian Robertin Dinu, se afla la Moscova, în ianuarie 2025, au avut loc două convorbiri telefonice între generalul în retragere Radu Theodoru și Raul-Mihail Lupu, din care rezultă faptul că Adrian Robertin Dinu le-a transmis membrilor Comandamentului 'Vlad Țepeș' mai multe mesaje în urma interacțiunilor pe care le avea la Moscova cu cetățeni ai Federației Ruse.

Adrian Robertin Dinu le-a solicitat interlocutorilor din țară, în vederea transmiterii către 'partenerii ruși' cu care se afla în contact la Moscova, să-i comunice propuneri de președinte al României, precum și propuneri de miniștri într-un guvern cu 9 ministere, urmând ca persoana care va fi numită ministru de externe să semneze un acord pentru schimbarea denumirii țării în Republica Populară Română și adoptarea unei constituții a acestui nou stat.

Astfel, pe 28 ianuarie 2025, are loc o discuție telefonică între Radu Theodoru și Raul-Mihail Lupu, cu privire la mesajele trimise de Dinu Adrian-Robertin pe perioada în care acesta se afla în Rusia:

* Raul-Mihail Lupu: 'Ce ne-a transmis Dinu. Ce-au zis rușii. Zice: 'Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat, dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinea și suntem gata să le susținem'. Deci, ne transmit prietenii noștri de dincolo'.

* Raul-Mihail Lupu: 'Zice așa: 'Zi-i venerabilului că mâine primesc verde de la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva. Mâine e ziua cea mare', adică astăzi. 'Eu am verde''.

* Raul-Mihail Lupu: 'Așa...astăzi la ora 09,58 dimineața transmite Dinu: 'Serghei Budanov - Serviciul Secret Ucrainean GUR, dacă până la vară nu facem pace, Ucraina dispare. Corect. Maxim august e pa UKR'; al doilea mesaj a fost așa la ora 11,14: 'Am trecut primul interviu religios cu ghilimelele de rigoare, trebuie informații cu privire la soluția de schimbare a Patriarhului. Nume de propus și nume președinte al statului. Se confirmă''.

* Raul-Mihail Lupu: 'Ascultați! 'Se confirmă planul lor, care este din 1993 și tot ce am spus eu public', alt mesaj la ora 11,30 a fost așa, întreabă cineva din grupul nostru 'Ce condiții pentru președinte?', răspunsul lui Dinu: 'Român de cinci generații, care nu a trădat, nu a furat, nu e impostor și e obligatoriu creștin-ortodox''.

* Legăturile cu personalul Ambasadei Rusiei la București.

Conform actului de acuzare, începând din anul 2023, membrii grupării 'Vlad Țepeș', prin acțiuni continue, conștiente, publice sau conspirate, au intrat în legătură cu personalul diplomatic al Ambasadei Federației Ruse la București, în mod special cu colonelul Chuprina Alexandr - atașatul militar, aerian și naval, precum și cu colonelul Ignatiev Evgheny - adjunct al atașatului militar.

Astfel, într-o fotografie postată la data de 02.11.2023 pe contul de Facebook denumit 'Ambasada Rusiei în România', pot fi observați reprezentanții 'statului major' al organizației Comandamentul 'Vlad Țepeș', respectiv Ștefan Mateescu și generalul maior (rtr.) Ioan-Radu Theodoru, cu ocazia unui eveniment organizat de Ambasada Federației Ruse în România.

În data de 29.11.2023, nucleul de conducere al grupului a realizat o întâlnire cu reprezentanții Biroului Atașatului Apărării Rus la București, colonel Chuprina Alexandr, respectiv colonel Ignatiev Evgheny. În cadrul întâlnirii, care a avut loc la domiciliul lui Radu Theodoru, au fost prezentate, discutate și agreate obiectivele organizației Comandamentul 'Vlad 'Țepeș', respectiv ieșirea României din NATO, declararea neutralității și încheierea unui tratat strategic cu Federația Rusă.

De asemenea, s-a hotărât descentralizarea acțională și mutarea locațiilor întâlnirilor, respectiv menținerea legăturii cu Biroul Atașatului Apărării (BAAp) Rus prin intermediul lui Ștefan Mateescu și Adrian-Robertin Dinu.

Conform verificărilor efectuate în mediul online, accesând pagina de internet a Ambasadei Federației Ruse în România, au fost identificați numiții Makovskiy Victor, având calitatea de atașat militar, aero și naval, și Ignatiev Evgeni, având calitatea de adjunct al atașatului militar, cele două persoane fiind menționate în actul de sesizare ca reprezentanții Federației Ruse ce au legături cu organizația Comandamentul 'Vlad Țepeș'.

De asemenea, pe aceeași pagină de internet, a fost identificat un material tip știre de presă, postat în data de 25.11.2024, în care se face referire la numitul Chuprina Alexander, ce are calitatea de atașat militar, aerian și naval al Ambasadei Rusiei, această persoană fiind menționată în actul de sesizare ca având legături cu organizația Comandamentul 'Vlad Țepeș'.

* Organizația ar avea în jur de 10.000 de simpatizanți, o parte din Armată și alte structuri de forță.

Potrivit actelor de la dosar, folosindu-se de convingerile, imaginea și notorietatea generalului în retragere Radu-Ioan Theodoru, Ștefan Mateescu și Adrian-Robertin Dinu au inițiat o campanie pentru atragerea în cadrul organizației a cât mai multor persoane, inclusiv din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, care empatizează cu narativele antioccidentale.

Organizația Comandamentul 'Vlad Țepeș' și-a stabilit ca obiective principale 'ieșirea României din Alianța Nord - Atlantică, declararea neutralității și încheierea unui tratat strategic cu Federația Rusă'.

Fără a avea o formă juridică, organizația și-a mai asumat de-a lungul timpului diferite titulaturi, precum 'Comandamentul Operativ Vlad Țepeș', 'Forța Noastră', 'Opus Nostrum Dirige' sau 'Comandamentul Mihai Viteazu'.

'Potrivit estimărilor interne ale organizației, sub rezerva unor cifre supra-apreciate, gruparea numără în jur de 10.000 de simpatizanți. Membrii își arogă grade militare și atribuții specifice onorifice (ex: Ștefan Mateescu se prezintă cu gradul de general). Recrutarea de noi adepți se realizează atât prin interacțiuni personale, cât și prin intermediul platformelor online. Referitor la recrutarea de noi membri din mediul online, există o platformă asociată cu numele gl. mr. (rtr.) Theodoru Ioan-Radu, prin care se solicită completarea unui formular, ce este validat intern. După verificarea candidaților, aceștia sunt incluși în grupurile de WhatsApp ale organizației', spun procurorii.

