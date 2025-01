Continuă suspiciunile în dosarul ”Caracal”. Mama Luizei Melencu cere redeschiderea anchetei

Pedeapsa primită de Gheorghe Dincă în dosarul ”Caracal” nu a reușit să o facă să renunțe pe mama Luizei Melencu, care a revenit în instanță cu o cerere de redeschidere a anchetei. Femeia spune că există în continuare multe necunoscute.

Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu.

Însă mama fetei a cerut redeschiderea dosarului în ceea ce priveşte localizarea telefonului fiicei sale. Femeia susține că telefonul a funcționat foarte mult timp după dispariția fetei sale și că localizare ar putea scoate la iveală date importante cu privire la ce s-a întâmplat, de fapt, cu Luiza, relatează Antena3.

Nu este prima dată când mama Luizei a depus o astfel de cerere, dar până acum procurorii au clasat-o și au decis că nu vor începe urmărirea penală în acest caz.

Acum însă, mama Luizei a atacat în instanță decizia de neîncepere a urmăririi penale.

”Ceea ce s-a reținut de către procurori și a fost inițial declarat de Dincă că a aruncat telefonul Luizei în șosea. Nu este adevărat, pentru că telefonul acesta a funcționat luni de zile după dispariția Luizei. Am cerut să se facă cercetări unde a funcționat telefonul Luizei în urmă cu un an de zile, procurorul de la DIICOT Structura Centrală să rețină că Luiza de fapt nu este moartă și competența de soluționare a cauzei aparține Parchetului Judecătoriei Caracal. Am contestat iarăși soluția pe care am primit-o de la procurori și o să vedem pe 27 ce va fi la Judecătoria din Caracal”, a declarat mama Luizei Melencu.

