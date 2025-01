Clotilde Armand, despre achitările din dosarul Ferma Băneasa: "Primarii au pârghiile necesare pentru a opri astfel de rapturi imobiliare"

Clotilde Armand, fosta primăriță a Sectorului 1, a reacționat la decizia magistraților de a anula condamnarea omului de afaceri Puiu Popoviciu, din dosarul „Ferma Băneasa”. Membra USR consideră că „primarii care au curaj au pârghiile necesare pentru a opri astfel de rapturi imobiliare în defavoarea oamenilor”.

„Statul român a pierdut 224 de hectare de teren din nordul Capitalei. Terenul produce anual, numai din chirii, 30 milioane de euro. Iar statul român pierde pe linie în Justiția recentă față de personaje dubioase care au pus mâna ilegal pe acest teren. Ne-a lămurit Justiția lui Klaus Iohannis, prin mâna doamnei judecător Lia Savonea, că afacerea Ferma Băneasa a fost una corectă, chiar dacă Statul Român a pierdut 224 hectare de teren în zona de nord a Capitalei. Așa că aseară a șters cu buretele condamnarea definitivă la 7 ani de închisoare a milionarului Puiu Popoviciu și prejudiciul de 200 milioane euro. Se întoarce în România ca un investitor imobiliar onest, cu mult capital și dornic de noi afaceri profitabile”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Membra USR comentează dosarul deoarece au fost implicați și funcționari de la Primăria Sectorului 1.

„Ferma Băneasa este afacere dubioasă, tipică anilor 2000, în care băieții deștepți din imobiliare, cu legături în fosta Securitate, au pus mâna pe terenurile din jurul orașului București la preț de nimic. Totul a fost făcut cu complicitatea funcționarilor din primării și de la prefectură, de exemplu, în speța Puiu Popoviciu au fost implicați mai mulți funcționari publici, printre care un fost viceprimar și un fost secretar al Primăriei Sectorului 1 și un fost prefect de București”, continuă fostul edil USR. â

Armand spune că primarii au părghiile legale pentru a opri astfel de afaceri care prejudiciază statul român.

„De ce vă spun aceste lucruri, primarii care au curaj au pârghiile necesare pentru a opri astfel de rapturi imobiliare în defavoarea oamenilor și să blocheze construirea ilegală peste spațiile verzi (...) În materie imobiliară, fără cadastrarea terenurilor, hoția este legalizată. Și știți că în Sectorul 1 sunt cele mai mari prețuri din România pe metru pătrat de teren. Deși exista precedentul Ferma Băneasa, și alte zeci de cazuri asemănătoare, Andrei Chiliman și Dan Tudorache nu au inițiat demersuri serioase de cadastrare a Sectorul 1. Când am ajuns primar doar 4% din domeniul public era cadastrat și am digitalizat toată informația pentru a obține hărți în format GIS. Când am plecat din Primărie depășisem 50%.

După cum spuneam, primarii au toate pârghiile necesare pentru a stopa frauda imobiliară din fașă, important este să nu răspundă diferitelor comenzi și să vrea să facă acest lucru”, a concluzionat Clotilde Armand.

