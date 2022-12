Veste proastă pentru Sandu, Pescariu, Florică și Tatomir. Ultima șansă pentru DNA. Decizia de ultimă oră a Înaltei Curți în Dosarul Microsoft 3

Procurorii DNA mai au o șansă pentru a anula decizia de trimitere spre rejudecare a Dosarului Microsoft 3, în care Gabriel Sandu a fost achitat alături de Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Călin Tatomir pentru mega-frauda cu licențe software în valoarea de 18 milioane de euro.

Completul de 5 judecători al Înaltei Curți a admis luni, 12 decembrie, recursul în casației declarat de procurorii DNA împotriva deciziei din data de 12 septembrie 2022, prin care dosarul a fost trimis spre rejudecare la Secția Penală.

Este vorba de soluționarea apelului în Dosarul Microsoft 3, în care fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, fostul jucător de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florică şi Călin Tatomir - fost director general al Microsoft România – au fost achitați, toți, pe data de 15 noiembrie 2022.

Nu este pentru prima oară când dosarul se reia de la zero. Prima oară, pensionarea unui judecător a dus la reluarea dezbaterilor. A doua oară, pe 12 septembrie 2022, C5 al ICCJ a deciz trimiterea cauzei spre rejudecare la fond. Cauza oricum e în prag de prescripție, având în vedere că faptele datează din 2009-2010.

Până la discuții cu privire la prescripție, judecătorii au acordat termen pe 30 ianuarie 2023 pentru judecarea recursului în casației declarat de DNA, o cale extraordinară de atac împotriva deciziei din apel, aceea a trimiterii spre rejudecare.

Ads

Iată minuta Înaltei Curți:

„ Admite în principiu cererea de recurs în casatie formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Natională Anticoruptie împotriva deciziei penale nr. 64 din data de 12 septembrie 2022 pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 judecători în dosarul nr.2996/1/2022, privind pe intimatii inculpati Florică Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihai.

formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Natională Anticoruptie împotriva deciziei penale nr. 64 din data de 12 septembrie 2022 pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 judecători în dosarul nr.2996/1/2022, privind pe intimatii inculpati Florică Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihai. Trimite cauza în vederea judecării recursului in casatie , la Completul de 5 judecători - Penal 2 - 2022. Fixează termen de judecată, în sedinta publică, la data de 30 ianuarie 2023 pentru cand se citează inculpatii Florică Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihai, partea responsabilă civilmente Synotech Global Services Switzerland AG (fostă D-Con.Net AG) şi partea civilă Autoritatea pentru Digitalizarea României. Se vor încunostinta apărătorii alesi cu privire la termenul acordat.

, la Completul de 5 judecători - Penal 2 - 2022. Fixează termen de judecată, în sedinta publică, la data de 30 ianuarie 2023 pentru cand se citează inculpatii Florică Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihai, partea responsabilă civilmente Synotech Global Services Switzerland AG (fostă D-Con.Net AG) şi partea civilă Autoritatea pentru Digitalizarea României. Se vor încunostinta apărătorii alesi cu privire la termenul acordat. Definitivă. Pronuntată în sedinta publică, azi, 12 decembrie 2022”, se arată în minuta încheierii de ședință de luni.

Ads

Dosarul Microsoft 3, trimis spre rejudecare la fond

Pe data de 12 septembrie 2022, C5 al ICCJ s-a pronunțat cu privire la apelul DNA împortiva deciziei de achitare, respectiv încetare a procesului penal:

„ Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – Directia Natională Anticoruptie şi de partea civilă Autoritatea pentru Digitalizarea României împotriva sentinţei penale nr. 593 din data de 15 noiembrie 2021 , pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală în dosarul nr. 2607/1/2017, privind şi pe intimaţii-inculpaţi Florică Claudiu Ionuţ, Pescariu Dinu Mihail, Sandu Gabriel şi Tatomir Călin şi pe intimata-parte responsabilă civilmente Synotech Global Services Switzerland AG (fostă D-Con.Net AG).

de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – Directia Natională Anticoruptie şi de partea civilă Autoritatea pentru Digitalizarea României , pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia penală în dosarul nr. 2607/1/2017, privind şi pe intimaţii-inculpaţi Florică Claudiu Ionuţ, Pescariu Dinu Mihail, Sandu Gabriel şi Tatomir Călin şi pe intimata-parte responsabilă civilmente Synotech Global Services Switzerland AG (fostă D-Con.Net AG). Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi trimite cauza spre rejudecare la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii: Sandu Gabriel, pentru infracţiunea de abuz în serviciu (…), Tatomir Călin, pentru complicitate la abuz în serviciu şi pentru infracţiunea de spălarea banilor (…), Pescariu Dinu Mihai, pentru infracţiunea de spălarea banilor (…) și Florică Claudiu Ionuţ, pentru infracţiunea de spălarea banilor.

la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii: Sandu Gabriel, pentru infracţiunea de abuz în serviciu (…), Tatomir Călin, pentru complicitate la abuz în serviciu şi pentru infracţiunea de spălarea banilor (…), Pescariu Dinu Mihai, pentru infracţiunea de spălarea banilor (…) și Florică Claudiu Ionuţ, pentru infracţiunea de spălarea banilor. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii”, se arată în decizia din 12 septembrie.

Ads

Gabriel Sandu la final de proces: „Am rămas eu prostul de serviciu!”

Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, a declarat, luni, 23 mai, la sfârșitul dezbaterilor din apel în Dosarul Microsoft 3 că se simte ca „prostul de serviciu”, deoarece acuzațiile care i se aduc în acest proces sunt identice cu cele pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare în Dosarul Microsoft 1 (alături de Dorin Cocoș și de Gheorghe „Pinalti” Ștefan).

Fostul ministru spune că doar denunțătorii diferă (Claudiu Florică, Dinu Pescariu), în rest faptele sunt aceleași.

„Cred că nivelul meu de inteligență nu îmi permite să fiu de acord cu ceea ce se întâmplă. Mi s-a explicat (n.r. – de către procurori) că sunt un hoț și am fost arestat apoi trimis în judecată pentru luare de mită, încadrare schimbată apoi în trafic de influență. Denunțători erau Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Acum, sunt Claudiu Florică și Dinu Pescariu. Să mă iertați, dar am rămas eu prostul de serviciu în Dosarul Microsoft. Am fost condamnat și am executat efectiv 1095 de zile de închisoare, apoi eliberarea condiționată s-a mai amânat 4 luni. Respingeți apelul procurorilor. Parchetul a dovedit că sunt judecat pentru aceeași faptă”, a declarat Gabriel Sandu la ultimul termen de judecată.

Ads

Soluția pe fond și acuzațiile DNA

Pe data de 15 noiembrie 2021, Secția Penală a ICCJ a dispus încetarea procesului faţă de cei patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de instigare sau complicitate la abuz în serviciu şi achitarea pentru spălare de bani.

Judecătorii au lăsat nesoluţionată latura civilă exercitată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, prejudiciul în dosar fiind de peste 18 milioane euro.

Dosarul „Microsoft 3” a fost trimis în instanţă în septembrie 2017, dar în ianuarie 2020 procesul s-a reluat de la zero, deoarece unul dintre judecătorii din completul de la Înalta Curte s-a pensionat.

Potrivit DNA, în condiţiile în care, în luna aprilie 2009, expira contractul comercial privind închirierea de licenţe Microsoft, fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi la instigarea lui Claudiu Florică şi a lui Dinu Pescariu, reprezentanţi ai companiei D.Con-Net AG, ar fi depus diligenţele necesare pentru încheierea unui nou contract.