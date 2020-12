Ce spune Stelian Ion despre dosarele Mineriadei si 10 august: "Un subiect dureros pentru Romania, este o rana deschisa acolo"

Dosarul "Mineriadei"

"Este un subiect dureros pentru Romania, si dosarul Mineriadei si 10 august, sunt mai multe dosare. Lucrurile astea trebuie privite si in aspect istoric pentru ca sunt dosare vechi. Nu poti sa ai asteptarea sa se rezolve intr-o luna de zile. Ministerul trebuie sa isi faca treaba din punct de vedere administrativ.Multe victime nu se mai pot bucura ca s-a facut dreptate pentru ca o parte au decedat inainte sa vada acest lucru. E o rana deschisa. Mi se pare inacceptabil ca nu am fost in stare sa ajungem la un verdict", a afirmat Stelian Ion.Dosarul Mineriadei a fost trimis in judecata in 2017. Mai bine de doi ani a stat in Camera preliminara la Curtea Suprema, iar in mai 2019, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au hotarat ca ancheta nu este completa si trebuie retrimisa magistratilor de la Parchetul General.Judecatorii au constatat atunci nulitatea rechizitoriului si ca dosarul nu este complet. Atunci, decizia nu a fost una definitiva, iar partile din dosar au depus o serie de cereri si de exceptii care au fost recent judecate de magistratii de la Curtea Suprema.In luna decembrie judecatorii au decis, definitiv, ca acest dosar nu este complet si nu poate fi judecat in forma in care acesta a fost intocmit de catre procurorii militari.Printre cei 13 inculpati din acest dosar se numara Ion Iliescu Adrian Sarbu si Cazimir Ionescu . Lor le sunt aduse acuzatii de infractiuni contra umanitatii, fapte care se pedepsesc cu inchisoare pe viata sau inchisoare de la 15 la 20 de ani.