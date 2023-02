Dosarul Mineriadei: Guvernul desecretizeaza documente secret de stat

Guvernul a elaborat un proiect de hotarare care prevede desecretizarea unor documente emise de Ministerul Apararii Nationale (MApN) referitoare la perioada Mineriadei, in contexul in care Parchetul General a solicitat acest lucru in dosarul care vizeaza evenimentele din iunie 1990.

Potrivit documentului inregistrat la Secretariatul General al Guvenului (SGG), este vorba despre o nota raport si mai multe situatii centralizatoare privind produse si bunuri materiale.

"Avand in vedere obiectul dosarului penal nr. 47/2014, Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, institutie care instrumenteaza cauza, a solicitat declasificarea informatiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare 'secret', cuprinse in documentele emise de Ministerul Apararii Nationale in luna iunie 1990 (...) intrucat dezvaluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinatoare", se arata in nota de fundamentare a proiectului.

In dosarul Mineriadei din 1990, au fost inculpati, printre altii, fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, dar si fostul premier Petre Roman.

Procurorii militari sustin ca exista probe potrivit carora acestia ar fi organizat si coordonat direct atacul impotriva populatiei civile, ceea ce ar fi dus la uciderea prin impuscare a patru oameni, ranirea prin impuscare a trei, vatamare integritatii fizice si psihice a 1.269 de oameni si privarea de libertate a altor 1.242.

Ads

Ads