Sefa ICCJ: Dosarul Mineriadei ar putea dura cel putin un an si jumatate

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca dosarul "Mineriadei", care a ajuns spre judecare la instanta suprema, ar putea dura cel putin un an si jumatate fara procedura de Camera preliminara, avand in vedere ca sunt de audiat 1.500 de victime si 600 de martori.

"Daca nu am lua masurile care se impun, da, ar exista riscul ca acest dosar sa dureze foarte mult. Incercam sa facem tot ceea ce este omeneste posibil ca in limita spatiului si a numarului de persoane alocate actului de judecata ca un asemenea lucru sa nu se intample.

Justitia nu este un SRL, este o autoritate a statului, iar statul trebuie sa faca tot ceea ce este posibil pentru ca activitatea de justitie sa se desfasoare in conditii decente. Si asta, indiferent cat de mult ar fi iubiti sau nu judecatorii de catre autoritati, ei trebuie sa se gandeasca in primul rand la cetateanul care beneficiaza de actul de justitie", a declarat Cristina Tracea, la sediul instantei supreme.

Intrebata cat ar putea sa dureze procesul "Mineriadei", avand in vedere numarul mare de parti vatamate si de martori care ar trebui audiati, Tarcea a spus ca, dupa estimarile sale, este total nerealist ca un asemenea dosar sa treaca in 60 de zile de Camera preliminara.

"Urmeaza procedura in sedinta publica, audierea partilor vatamate, sunt aproape 1.500 de parti vatamate si 600 de martori, cred ca cel putin un an, un an si jumatate poate dura judecarea unui astfel de proces", a afirmat Tarcea.

Chestionata daca exista posibilitatea ca judecatorii care vor analiza acest dosar sa se ocupe exclusiv de el, pentru o cat mai rapida solutionare, Tarcea a explicat ca acest lucru este posibil dupa ce se urmeaza o anumita procedura.

"In ipoteza in care completul de judecata este foarte aglomerat cu alte dosare, regulamentul de organizare a instantelor ne da posibilitatea ca acel complet sa solicite pe o anumita perioada de timp blocarea de la repartizarea aleatorie, special pentru a se dedica dosarelor mai compelxe, lucru care probabil se va intampla in cauza de fata pentru ca s-a mai apelat la acesta procedura si in cazul altor dosare complexe", a mai aratat Tarcea.

Dosarul "Mineriadei", care are peste 400 de volume, a fost dus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, documentele fiind depozitate pe hol, din cauza lipsei spatiului.

