Universitatea din Bucuresti vrea despagubiri pentru distrugerile pe care le-au facut minerii in 1990

Universitatea din Bucuresti s-a constituit parte civila in dosarul Mineriadei, a declarat, purtatorul de cuvant al Universitatii, Mirabela Amarandei.

"Universitatea din Bucuresti a notificat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la inceputul lunii aprilie cu referire la faptul ca ea se constituie parte civila in procesul care priveste mineriada din 13-15 iunie 1990 printr-o adresa trimisa Parchetului, in atentia procurorului general al Romaniei.

Notificarea atrage atentia asupra prejudiciului material si moral suferit de comunitatea academica a Universitatii din Bucuresti in iunie 1990. Cand vorbim de prejudicii materiale facem referire la vandalizarile, distrugerile pe care minerii le-au facut la momentul respectiv prin patrunderea ilegala in spatiile Universitatii si mentionez aici cateva facultari: Facultatea de Geologie, Facultatea de Litere, cea de Geografie, Matematica, Istorie, Drept.

Nu in ultimul rand au fost distruse colectii rare ale Facultatii de Geologie la momentul respectiv. Mai mult decat atat, vorbim de un prejudiciu moral, iar Universitatea din Bucuresti are o datorie morala fata de toate persoanele implicate in evenimentele din iunie 1990, studenti, profesori, cercetatori, membri ai personalului adminstrativ care au suferit violente grave, tratamente inumane, umilinte din partea minerilor la momentul respectiv", a declarat, purtatorul de cuvant al Universitatii din Bucuresti, Mirabela Amarandei.

Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, dar si fostul premier Petre Roman, precum si Gelu Voican-Voiculescu, Virgil Magureanu si alte persoane au fost inculpate in dosarul Mineriadei din 1990, au anuntat procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pe 23 decembrie, de la acea data fiind chemati toti cei care sunt vizati de ancheta pentru a fi instiintati.

Procurorii militari sustin ca exista probe potrivit carora acestia ar fi organizat si coordonat direct atacul impotriva populatiei civile, ceea ce ar fi dus la uciderea prin impuscare a patru oameni, ranirea prin impuscare a trei, vatamare integritatii fizice si psihice a 1.269 de oameni si privarea de libertate a alti 1.242.

