Ce se întâmplă cu Dosarul Revoluției după moartea lui Ion Iliescu. Procurorul care l-a instrumentat: "A existat acel mecanism de blocare a judecării"

Fostul șef al Parchetelor Militare, procurorul Cătălin Ranco Pițu, afirmă că Dosarul Revoluției ar putea fi trimis din nou în instanță „într-un termen rezonabil”, în ciuda tergiversărilor din ultimele trei decenii, și susține că atât politicieni, cât și magistrați au contribuit la blocarea soluționării cauzei.

Procurorul Cătălin Ranco Pițu, cel coordonat Dosarul Revoluției din 2016 până în 2022, a declarat, luni, la Digi24, că este moderat-optimist cu privire la soluționarea acestei cauze și că dosarul ar putea ajunge din nou în instanță „într-un termen rezonabil”.

„Starea de fapt, cu acuratețe, zic eu, maximă, a fost prezentată în rechizitoriul pe care l-am întocmit, despre care s-a discutat mult în spațiul public. Acolo toate conduitele, inclusiv conduitele fostului președinte Iliescu, sunt explicate în mod logic și cronologic. Opinia mea exprimată prin respectivul rechizitoriu a fost că Ion Iliescu s-a făcut vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de crimă împotriva umanității, la fel cum am considerat și pentru celelalte persoane trimise în judecată, dar și pentru multe alte persoane care, fiind decedate la momentul întocmirii rechizitoriului, nu puteau fi trimise în judecată.

Dosarul Revoluției se află în prezent înapoi la secția parchetelor militare, unde colegii mei vor reface ce consideră ei de cuviință că trebuie făcut, urmând să vedem care va fi soluția dispusă. Adevărul nu este niciodată târziu a fi rostit, indiferent dacă este rostit prin acte oficiale de inculpare sau prin soluții judecătorești sau prin astfel de discuții precum o purtăm noi astăzi, eventual în cărți sau emisiuni.

Am trăit personal o frustrare ca urmare a celor petrecute la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar a trebuit să accept realitatea așa cum o cunoaștem. Nu știu ce va urma, însă totuși cred că ar trebui să rămânem cu toții optimiști, sperând ca în cele din urmă justiția să-și spună cuvântul. Doar Dumnezeu știe cât vor trăi ceilalți co-participanți, alături de Ion Iliescu, la cele petrecute în timpul Revoluției. Eu n-am cum să știu acest lucru, însă propun să fim moderat-optimisti cu privire inclusiv la soluționarea justiției acestei cauze”, susține Cătălin Ranco Pițu.

Acesta afirmă că este de accord cu fostul procuror general Augustin Lazăr, care spunea că atât dosarul Revoluției, cât și cel al Mineriadei au fost tergiversate și „acum, cu voința disimulată a politicienilor implicați, impuse unei justiții ținute din scurt prin persoane obediente”.

„Acesta este o persoană care cunoaște foarte bine situația și care își asumă toate afirmațiile făcute în public, nu le face cu ușurință. A existat acel mecanism de blocare a judecării dosarului Revoluției. Este o realitate cât se poate de evidentă, cel puțin pentru mine și alți colegi din sistem. Nu există niciun fel de remediu la ceea ce s-a întâmplat în trecut. Mă refer la intervalul ultimilor 30 de ani, undeva între începutul lui 1990 și 2016.

Ulterior, atunci când s-a dorit cu adevărat, dosarul Revoluției a fost soluționat, cel puțin din perspectiva Parchetului Militar. Se poate face o analiză, putem discuta în cadrul unei emisiuni separate cu privire la de ce în primii 30 de ani de după Revoluție nu s-a putut soluționa acest dosar.

Există un complex de împrejurări din care fac parte foarte multe entități politice, entități din justiție. Atunci când îți propui neapărat să retrimiți la parchet o cauză, trebuie să motivezi cumva această decizie și bineînțeles că cel mai la îndemână este să spui că rechizitoriul este neconform exigenței legii”, a afirmat fostul șef al Parchetelor Militare.

Pițu precizează că atât procurori cât și judecători sunt responsabili de această tergiversare. Procurorul susține că dosarul Revoluției ar putea ajunge din nou în instanță „într-un termen rezonabil”.

„Dosarul este uriaș, volumul de muncă, pe măsură, complexitatea cauzei este nemaiîntâlnită, astfel încât zic eu că e nevoie de timp. Pentru justiție, niciodată nu este prea târziu, indiferent de forma în care se realizează aceasta, cel puțin reparație morală pentru victimele Revoluției, respectiv victimele mineriadelor”, mai spune acesta.

