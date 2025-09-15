Marea Britanie denunță "limbajul periculos și incendiar" al lui Musk din timpul manifestației extremei drepte de la Londra. "Ripostați sau muriți" le-a transmis miliardarul protestatarilor VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 17:32
379 citiri
Marea Britanie denunță "limbajul periculos și incendiar" al lui Musk din timpul manifestației extremei drepte de la Londra. "Ripostați sau muriți" le-a transmis miliardarul protestatarilor VIDEO FOTO
Elon Musk FOTO Hepta

Downing Street a denunțat luni, 15 septembrie, 'limbajul periculos și incendiar' utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestației care a adunat sâmbătă, 13 septembrie, între 110.000 și 150.000 de persoane la Londra, la îndemnul extremei drepte, informează AFP.

'Fie că alegeți sau nu violența, violența va veni la voi (...). Fie ripostați, fie muriți', declarase Elon Musk, patronul rețelei sociale X, într-o intervenție prin legătură video în timpul acestei manifestații de o amploare inedită.

Acest 'limbaj este în mod clar periculos și incendiar (...). El amenință cu violență. El amenință cu intimidare pe străzile noastre', a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer.

'Regatul Unit este o țară justă, tolerantă și respectabilă', a subliniat el, adăugând că 'ultimul lucru pe care îl dorește publicul britanic este acest gen de afirmații incendiare și periculoase'.

În timpul intervenției sale, Elon Musk îndemnase de asemenea la schimbarea guvernului în Regatul Unit, criticând o 'eroziune rapidă a Marii Britanii din cauza unei imigrații masive și necontrolate'.

'Nu avem patru ani suplimentari în fața noastră (...), este prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie dizolvat Parlamentul și organizate noi alegeri', declarase Musk.

Prezentată drept o acțiune pentru 'libertatea de exprimare', manifestația de sâmbătă, la apelul activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, este considerată de unii observatori drept manifestația de extremă dreapta cea mai importantă din ultimele decenii.

Într-o conversație cu Robinson pe scenă în cursul după-amiezii de sâmbătă, Musk a susținut, de asemenea, că în Regatul Unit este nevoie de „dizolvarea parlamentului” și de o „schimbare de guvern”.

În timpul manifestației, prim-ministrul Keir Starmer a fost văzut urmărind meciul echipei sale favorite, Arsenal, la Londra, sâmbătă.

Leon al XIV-lea, primul interviu de când a devenit papă. Suveranul pontif critică pachetele uriașe de compensare din corporații. Ce a spus despre Elon Musk VIDEO
Leon al XIV-lea, primul interviu de când a devenit papă. Suveranul pontif critică pachetele uriașe de compensare din corporații. Ce a spus despre Elon Musk VIDEO
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporații care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaților lor, în fragmente din primul său interviu...
"Ripostați sau muriți". Elon Musk a îndemnat britanicii la revoltă împotriva guvernului. Premierul Keir Starmer, la meci în timpul protestelor VIDEO/FOTO
"Ripostați sau muriți". Elon Musk a îndemnat britanicii la revoltă împotriva guvernului. Premierul Keir Starmer, la meci în timpul protestelor VIDEO/FOTO
Miliardarul Elon Musk le-a transmis protestatarilor din Londra, printr-un mesaj video, „să riposteze sau să moară”, după ce 25 de persoane au fost arestate în timpul unui marș uriaș....
#Downing Street, #Elon Musk, #protest extrema dreapta londra, #limbaj periculor musk , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Să fii popular la serviciu nu te va ajuta să reușești. Iată cum să câștigi influență, potrivit unui expert de la Stanford
  2. Un elev de 15 ani i-a dat o palmă unei profesoare, în fața colegilor. Poliția susține că profesoara a refuzat să i se emită un ordin de protecție
  3. ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
  4. Negocierile SUA - China au mers "foarte bine", inclusiv asupra TikTok, anunță președintele Trump. El urmează să discute cu liderul de la Beijing, Xi Jinping
  5. Daniel David, discurs dezarmant. "Educația e în pericol: produce 50% analfabetism funcțional, devine un risc de securitate națională". Ce s-ar putea întâmpla cu România
  6. Marea Britanie denunță "limbajul periculos și incendiar" al lui Musk din timpul manifestației extremei drepte de la Londra. "Ripostați sau muriți" le-a transmis miliardarul protestatarilor VIDEO FOTO
  7. Danemarca organizează un exercițiu militar în Groenlanda, cu prezența unor aliați din NATO, dar fără SUA. Rusia amenință că va lua măsuri contra Danemarcei
  8. ASF anunță ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor. Care sunt recomandările OCDE în domeniu
  9. Rubio promite Israelului "sprijinul neclintit" al Washingtonului în atingerea obiectivelor în Fâșia Gaza: "Un viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminat"
  10. Kremlinul acuză UE că pregătește un "Maidan" în Serbia, pe fondul protestelor care cer demisia președintelui Aleksandar Vučić, un apropiat al Kremlinului