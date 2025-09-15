Marea Britanie denunță "limbajul periculos și incendiar" al lui Musk din timpul manifestației extremei drepte de la Londra. "Ripostați sau muriți" le-a transmis miliardarul protestatarilor VIDEO FOTO

Downing Street a denunțat luni, 15 septembrie, 'limbajul periculos și incendiar' utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestației care a adunat sâmbătă, 13 septembrie, între 110.000 și 150.000 de persoane la Londra, la îndemnul extremei drepte, informează AFP.

'Fie că alegeți sau nu violența, violența va veni la voi (...). Fie ripostați, fie muriți', declarase Elon Musk, patronul rețelei sociale X, într-o intervenție prin legătură video în timpul acestei manifestații de o amploare inedită.

Acest 'limbaj este în mod clar periculos și incendiar (...). El amenință cu violență. El amenință cu intimidare pe străzile noastre', a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer.

'Regatul Unit este o țară justă, tolerantă și respectabilă', a subliniat el, adăugând că 'ultimul lucru pe care îl dorește publicul britanic este acest gen de afirmații incendiare și periculoase'.

În timpul intervenției sale, Elon Musk îndemnase de asemenea la schimbarea guvernului în Regatul Unit, criticând o 'eroziune rapidă a Marii Britanii din cauza unei imigrații masive și necontrolate'.

Ads

'Nu avem patru ani suplimentari în fața noastră (...), este prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie dizolvat Parlamentul și organizate noi alegeri', declarase Musk.

Prezentată drept o acțiune pentru 'libertatea de exprimare', manifestația de sâmbătă, la apelul activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, este considerată de unii observatori drept manifestația de extremă dreapta cea mai importantă din ultimele decenii.

Într-o conversație cu Robinson pe scenă în cursul după-amiezii de sâmbătă, Musk a susținut, de asemenea, că în Regatul Unit este nevoie de „dizolvarea parlamentului” și de o „schimbare de guvern”.

În timpul manifestației, prim-ministrul Keir Starmer a fost văzut urmărind meciul echipei sale favorite, Arsenal, la Londra, sâmbătă.

Whilst one million plus patriots gathered in London and were addressed by @elonmusk, the Prime Minister @Keir_Starmer chose to go watch Arsenal. He fiddles whilst the UK burns. pic.twitter.com/L1VxolfYGi — David Vance (@DVATW) September 13, 2025

Ads