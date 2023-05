A murit unul dintre cei mai mari jucători de poker din istorie: a fost primul care a strâns un milion de dolari la masa de joc

Doyle Brunson a murit la 89 de ani la Las Vegas. El are 10 titluri World Series of Poker și este considerat părintele jocului Texas Hold'em.

Cu pălăria lui de cowboy, Doyle Brunson și-a început cariera de jucător în barurile din Texas.

De-a lungul carierei, a strâns 10 titluri World Series of Poker, a făcut un manual pentru jucători și a fost un adevărat model pentru urmașii lui.

Pe site-ul său, Doyle Brunson era descris ca fiind „Babe Ruth, Michael Jordan și Arnold Palmer al pokerului”.

Și cam așa a fost. Doyle Brunson a fost primul jucător care a strâns 1 milion de dolari din turnee - se întâmpla în 1978, în urmă cu 45 de ani.

Poreclit Texas Dolly, el a devenit un model pentru noua generație începând cu anii 90, când pokerul a început să fie televizat.

Din 1960, el a prezidat un joc privat cu mize mari în Las Vegas, cunoscut sub numele de „The Big Game”, rezervat celor mai neînfricați și bogați jucători de poker, precum și amatorilor extrem de înstăriți.

În 2004, Doyle Brunson a câștigat un turneu al legendelor care i-a adus un cec de 1,2 milioane de dolari, iar în 2005 a obținut cel de-al 10-lea titlu din Seria Mondială.

A look back at Doyle Brunson's 10th @WSOP bracelet win. #RIPDoyle pic.twitter.com/CD2y23XIK9

Legend

There will never be another Doyle Brunson

Doyle was @RadioAmanda favorite player by a mile

He will be missed by many, the Godfather of Poker#RIPDoyle pic.twitter.com/Y88BsrDhhP