Le Monde: „Dracula”, pelicula tulburătoare a lui Radu Jude despre inteligența artificială

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 12 August 2025, ora 15:45
679 citiri
Foto: Daniel Guerra /Unsplash.com

Publicația Le Monde caracterizează „Dracula” lui Radu Jude, în competiție la Festivalul de Film de la Locarno, drept „o tragicomedie excesivă, hilară și disperată”. Corriere della Sera a criticat filmul, subliniind că „impresia este că cineastul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”.

În ficțiunea cineastului român, un scenarist testează diferite povestiri cu vampiri cu ajutorul inteligenței artificiale.

Este o comedie grotescă, dar și tragică, așa cum se întâmplă adesea în cazul lui Radu Jude, a cărui operă analizează ravagiile provocate de societatea de consum și rețelele sociale în țara sa natală, România. Câștigător al Ursului de Aur la Berlin cu „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (2021), regizorul născut în 1977 la București a primit Premiul special al juriului la Locarno cu „Nu așteptați prea mult de la sfârșitul lumii” (2023), fără îndoială capodopera sa.

„Anul acesta, regizorul a prezentat din nou pentru Leopardul de Aur cu „Dracula”, un film monstruos despre inteligența artificială (IA) aplicată în cinema. Pitch-ul se rezumă la două rânduri: un scenarist, care probabil nu are energia necesară pentru a gândi, apelează la IA pentru a completa scenariul unui film cu vampiri.

În halat, la biroul său, autorul în vârstă de treizeci de ani (Adonis Tanta) dă câteva instrucțiuni unei voci sintetizate, care, în schimb, propune cele mai grotesti și vulgare povești posibile. Cineastul ezită uneori, nedorind să se complacă prea mult în mizerie, dar când îndrăznește, rezultatul poate fi hilar, ca atunci când îi cere inteligenței artificiale să se inspire din filmul lui Dreyer („Vampyr”, 1932), într-o versiune mai comercială. De fiecare dată, software-ul execută și trimite un fragment de câteva minute, pe care îl vedem pe ecran. Imaginea îmbină filmări reale și creații generate de IA: culori stridente, desen neglijent - tot ce trebuie pentru a zugrăvi viitorul dezastruos al unei creații standardizate.

Potrivit cornicarului de la Le Monde, „regizorul împinge la maximum toate manetele, obținând efectul dorit: un sentiment de saturație după aproape trei ore, aceleași vulgarități repetându-se la nesfârșit. Dracula mai mult lovește în conștiințe decât să cucerească prin concept. Și, probabil, regizorul a vrut ca filmul să fie așa - excesiv, disperat, cu câteva momente irezistibile”.

„Dracula” va fi lansat în cinematografele din România în 31 octombrie, distribuit de Independența Film, iar până atunci va mai fi prezentat la Festivalul Internațional Anonimul de la Sfântu Gheorghe, imediat după Locarno, în 12 august, la Lună Plină - Festivalul Filmului Horror și Fantastic în Biertan, în 16 august, și la Les Films de Cannes à Bucarest, în octombrie.

