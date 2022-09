Dracula, celebrat în Scoția

Dracula este unul dintre cele mai cunoscute personaje din Europa, iar legăturile sale nu sunt doar cu România. Creat de irlandezul Bram Stoker, Dracula va fi sărbătorit și la un festival din Scoția.

Legătura lui Dracula cu Scoția este una simplă. BBC scrie că Bram Stoker a scris primele capitole din celebrul roman Dracula în timp ce se afla în Port Errol, Cruden Bay, în anul 1893.

El își petrecea vacanțele de vară aici, iar Hotelul Kilmarnock Arms din Cruden Bay încă mai are o carte de vizitatori care conține și semnătura scriitorului Bram Stoker.

Astfel, pentru a celebra 125 de la "nașterea" lui Dracula, în Scoția va fi organizat The Festival of Darkness. Evenimentul este programat între 23 și 30 octombrie și va cuprinde proiecții ale unor filme cu vampiri, inclusiv producția mută Nosferatu din anul 1922.

De asemenea, alte filme care vor avea proiecții sunt Dracula (1931), dar și A Girl Walks Home Alone At Night. Iar unul dintre stră-stră-nepoții lui Bram Stoker, Dacre, va realiza un clip video care va fi redat în timpul festivalului.

125 de ani de la "nașterea" lui Dracula

Cartea Dracula a apărut prima dată pe 26 mai 1987, la Londra, fiind scrisă de irlandezul Bram Stoker. În legenda originală, din cartea lui Stoker, Dracula era un conte transilvan care deținea un castel ce se află pe un vârf de stâncă din Transilvania. Stoker nu prezintă și locația exactă a castelului, dar în timp asocierea s-a făcut cu Castelul Bran, care se aseamănă destul de mult cu descrierea celui din carte, astfel că sute de mii de turiști vizitează anual acest loc atrași de legendele apărute. Pe de altă parte, o altă variantă vehiculată este aceea că temnița lui Dracula a fost la Castelul Corvinilor.

Potrivit relatărilor lui Stoker, Dracula era un vampir în vârstă de câteva sute de ani, specializat în magie neagră. Acesta se mută în Anglia pentru a face rost de sânge proaspăt. În perioada în care Stoker a trăit, cartea nu s-a bucurat de un succes prea mare. Dimpotrivă, Stoker a murit îngropat în datorii, iar succesul cărții a apărut abia după ce au fost lansate primele filme. Ulterior, Stoker a primit recunoaștere și are numeroase statui în Irlanda, dar și o sală specială la Trinity College.

Dracula, un personaj celebru la nivel mondial

După detectivul Sherlock Holmes, Dracula este considerat al doilea personaj fictiv ca mediatizare din Europa. Drept dovadă, despre el s-au creat numeroase filme și jocuri. Printre jocurile video cele mai cunoscute se află Van Helsing și Dracula 5: The Blood Legacy. Mai mult, Dracula nu a fost ignorat nici în industria de casino online. Despre acest personaj a fost creat și un joc foarte popular și distractiv pe nume Dracula New. Dezvoltat de compania StakeLogic, jocul Dracula New îi transpune pe utilizatori în povestea inițială scrisă de Bram Stoker, iar printre simboluri se află chipul vampirului și diverse obiecte legate de magie.

Dincolo de jocuri, Dracula este un personaj întâlnit adesea și în filme. Au apărut în ultimul secol peste 100 de producții care au alimentat din plin popularitatea pe care legendarul conte o are. Povestea lui Dracula a devenit mult mai cunoscută după filmul cu același nume apărut în 1931, care a fost și deschizătoare de drumuri pentru genul horror.

De asemenea, Dracula 2000, un film în care în distribuție se află Gerard Butler și Christopher Plummer, s-a bucurat de recenzii foarte bune. Iar animații precum Hotel Transylvania au atras și ele un interes ridicat, făcând din Dracula un personaj recunoscut de la mic la mare, considerat și unul dintre simbolurile turistice ale României.