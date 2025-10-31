„Dracula”, de Radu Jude, se va vedea de vineri la cinema. Un film despre vampiri, AI și kitsch-ul românesc contemporan

Dracula, de Radu Jude FOTO Captură de ecran Youtube @Independența Film

"Dracula", cel mai nou film semnat de regizorul Radu Jude, are premiera în cinematografele din România vineri, 31 octombrie, distribuit de Independenţa Film.

"Un regizor frustrat, blocat creativ apelează la o inteligenţă artificială (falsă) pentru a transforma următorul său film într-un succes. Rezultatul constă într-o serie de viniete tot mai absurde şi surprinzătoare care explorează mitul lui Dracula în toate formele sale. De la o urmărire pe străzile din Sighişoara până la apariţii stranii în satele din România, Dracula este o colecţie de poveşti despre vampiri, iubiri ratate, sânge, grotesc şi imagini generate de AI - o reflecţie despre cinema, mit şi kitsch", se arată în sinopsisul peliculei.

Radu Jude a afirmat că publicul va putea vedea "14-15 poveşti, unele cu vampiri, altele fără".

"Am întrebat ChatGPT despre ce e filmul meu şi a răspuns: Dracula de Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o reinterpretare radicală, plasată într-un cadru contemporan. Filmul urmăreşte povestea unui regizor care încearcă să monteze un spectacol despre Dracula, dar proiectul său se transformă într-o reflecţie asupra istoriei, propagandei şi identităţii naţionale. Pe măsură ce mitul vampirului se împleteşte cu realităţile sociale şi politice ale României actuale, filmul devine un eseu vizual plin de ironie şi comentariu critic. Jude combină scene de repetiţii teatrale, imagini de arhivă şi reflecţii meta-cinematografice, rezultând un film hibrid, provocator şi profund autoreflexiv. Nu mai am mare lucru de adăugat, decât că publicul va primi 14-15 poveşti, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, şi tot ce îşi doreşte 'publicul larg' se află în film: nuditate şi sex, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, cioace, şuşe, şuşanele - aşa, ca la porţile Orientului", spune cineastul Radu Jude.

Filmat cu un iPhone, pe parcursul a 27 de zile, în peste 40 de locaţii - printre care Cetatea Medievală din Sighişoara, Castelul Bethlen din Biertan, cimitirul din Albeşti şi zona Griviţa Roşie din Bucureşti -, Dracula reuneşte o distribuţie de peste 50 de actori şi figuranţi speciali: Adonis Tanţa, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija, Lukas Miko, Andrada Balea, Ilinca Manolache, Şerban Pavlu, Nicodim Ungureanu, Doru Taloş, Alexandra Harapu, Oana Mardare, Eszter Tompa, Alina Şerban.

"Dracula" este o coproducţie România-Austria-Luxemburg, realizată de Saga Film în coproducţie cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distributions, RT Features, MicroFILM, Samsa Film, Bord Cadre Films şi Sovereign Films, cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute (OFI), Film Fund Luxembourg şi Creative Europe - MEDIA.

