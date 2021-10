Ce a spus tenismena Jaqueline Cristian după ce s-a îmbrăcat în contele Dracula la turneul de la Cluj

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian a apărut la meciul de marţi cu slovena Kaja Juvan într-o ţinută "a la Contele Dracula". Ea a spus că a fost ideea antrenorului ei să fie în ton cu tema turneului.

"Ca să fiu sinceră, a fost un pic ideea antrenorului (n.r. - Thomas Druet). Fiind topicul Tranilvania şi Dracula şi toate fetele entuziasmate de ideea asta, am zis să fiu un pic originală. Şi m-a ajutat şi antrenorul, el a fost cel care are dinţii", a spus jucătoarea de 23 de ani, la microfonul DigiSport.

Jaqueline Cristian. Foto: Facebookb / Transylvania Open

Ea a explicat şi care a fost cheia revenirii în meciul cu Kaja Juvan, în care a fost condusă cu 6-3, 5-4: "Nu m-am gândit la scor, e groaznic dacă te gândeşti la scor în momentul ăla. Am zis doar să mă bucur până la ultima minge că joc acasă, mai ales Clujul fiind un loc foarte special pentru mine, pentru că aici a cam început totul pentru mine. Am zis să lupt până la ultima minge şi a ieşit. Am rămas calmă până la ultimul moment, pentru că ştiu că este o jucătoare foarte bună, mă aşteptam să fie o bătălie foarte serioasă cu ea.

Am mai jucat încă o dată şi, tot aşa, am terminat cu tie-break în ultimul set, numai că atunci a fost în două seturi. Cel mai mult mă bucur că am stat liniştită până la final şi am crezut în şansa mea de a câştiga şi chiar fără un public complet pe arena asta, în condiţiile acestea, tot am simţit energia oamenilor şi energia locului în sine, e altceva să joci acasă, asta cred că m-a dus la victorie. (n.r. - despre Ajla Tomljanovic) O altă jucătoare foarte bună, tocmai am făcut un antrenament cu ea acum trei zile, mă aştept să fie un meci bun, pentru că ea are un nivel foarte bun şi mie îmi place să joc împotriva jucătoarelor clasate în faţa mea, pentru că atunci îmi ridic şi eu nivelul.

Cred că o să fie o luptă bună. S-au schimbat un pic lucrurile de când lucrez cu noul antrenor, avem deja trei luni. Am muncit foarte mult în ultima perioadă şi acum încep să fiu conştientă de anumite lucruri pe care le fac bine, unele pe care nu le fac bine şi încep să se vadă şi nişte rezultate, ici-colo. Ideea e să fiu din ce în ce mai bună de la zi la zi, nu mă gândesc la clasament, toată lumea îmi spune de prima sută, chestiile astea, nu acesta este scopul meu. Vreau să fiu sănătoasă şi să devin din ce în ce mai bună, zi de zi."

Jaqueline Cristian, locul 105 WTA, beneficiară a unui wildcard, s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.

Ea a învins-o, în manşa I, cu scorul de 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3), pe Kaja Juvan din Slovenia, locul 98 WTA, după un meci care a durat două ore şi 45 de minute.

În optimi, Cristian va evolua cu australianca Ajla Tomljanovic, locul 43 WTA şi cap de serie numărul 5.

