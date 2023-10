Draga Olteanu Matei ar fi împlinit azi 90 de ani. A avut trei soți și și-a prezis sfârșitul: "Pregătea oamenii dragi pentru momentul în care va pleca"

Draga Olteanu Matei s-a născut pe 24 octombrie 1933, la București. Ar fi împlinit astăzi 90 de ani.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa "Ziariştii" de Alexandru Mirodan. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, apoi s-a stabilit la Piatra Neamț.

În 1992, a înființat compania teatrală pentru actori neprofesionişti "Teatrul Vostru". A devenit oficial pietreancă la începutul lunii septembrie 2007, când a obţinut buletin de Piatra Neamţ, apoi a fost numită cetățean de onoare al acestui oraș.

Draga Olteanu Matei a fost căsătorită de trei ori. Primii doi soți, un ofițer și un diplomat, au înșelat-o, iar actrița i-a părăsit. Și-a găsit marea dragoste alături de doctorul Ion Matei, cu care a fost măritată 44 de ani, din 1970 până în 2014, când soțul ei a murit.

Draga a fost foarte mâhnită.

"Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi.

Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea.

Ads

Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el... Aşa a fost viaţa noastră", spunea ea îndurerată, la câteva luni după moartea soțului.

Draga Olteanu Matei a murit în noiembrie 2020, la vârsta de 87 de ani. Unul dintre discipolii ei a fost jurnalistul TVR Radu Andrei Tudor. I-a spus acestuia să nu fie trist când prezintă știrea despre decesul ei.

"Draga pregătea oamenii dragi pentru momentul în care va pleca. Vorbea cu detașare despre acest moment: Radu, scumpul meu, bătrânețea e grea, viața începe și se termină. Și trebuie să privim plecarea ca pe ceva firesc. Și mai ales să o facem demn. Când vei prezenta știrea despre plecarea mea, vreau să te văd demn și cu un zâmbet pe care știu că mi-l transmiți doar mie. Au fost cuvintele pe care mi le-a spus când am filmat emisiunea de ziua ei de naștere, atunci când a împlinit 85 de ani. Draga era tonică. Prin 2008 știu că era director la televiziunea locală unde eu lucram. Și atunci când greșeam ceva îmi spunea într-un fel în care reușea să mă mobilizeze. Mi-a zis așa: Dacă nu pleci la București, să te văd că lucrezi într-o televiziune națională, te dau afară. Vreau să mă faci mândră, vreau să văd dacă mai am fler la oameni. Să-ți văd aripile, dragul meu".

Ads

Carieră impresionantă

Membră a Generaţiei de Aur a teatrului românesc şi cu o carieră care se întinde de-a lungul a 55 de ani, actriţa Draga Olteanu Matei a încântat spectatorii români interpretând zeci de personaje în filme, spectacole de teatru şi scenete TV. De asemenea, a scris scenariile pentru filmele "Patima" (1974, în colaborare cu regizorul George Cornea), "Dumbrava Minunată" (1980, regia Gheorghe Naghi), dar şi "Cucoana Chiriţa" (1986, regia Mircea Drăgan) şi "Chiriţa în Iaşi" (1987, regia Mircea Drăgan), după piesa "Coana Chiriţa" a lui Vasile Alecsandri.

Draga Olteanu Matei a debutat în film cu un rol în lungmetrajul "Blanca" (1955), regizat de Mihai Iacob şi Constantin Neagu, în distribuţia căruia se regăseau, printre alţii, Amza Pellea şi Silvia Popovici.

Printre colegii de platou, alături de care îndrăgita actriţă a jucat, s-au aflat, de-a lungul timpului, actorii Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Ştefan Iordache, Victor Rebengiuc, Tamara Buciuceanu-Botez, Adrian Pintea, Dem Rădulescu, Emil Hossu, Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Mitică Popescu, Octavian Cotescu, Marcel Iureş, Maria Ploae, Radu Beligan, Ilarion Ciobanu, George Constantin, şi mulţi alţii.

Ads

A interpretat roluri antologice în filme care au marcat istoria cinematografului românesc: "Setea" (1960, regia Mircea Drăgan), "Un surâs în plină vară" (1963, regia Geo Saizescu), Astă seară dansăm în familie (1972, regia Geo Saizescu), "Pistruiatul" (1973, regia Francisc Munteanu, serial TV), Ştefan cel Mare - Vaslui 1475 (1974, regia Mircea Drăgan), "Fraţii Jderi" (1974, regia Mircea Drăgan), "Ilustrate cu flori de câmp" (1974, regia Andrei Blaier), "Filip cel Bun" (1975, regia Dan Piţa), "Toamna bobocilor" (1975, regia Mircea Moldovan), "Bunicul şi doi delincvenţi minori" (1976, regia Maria Callas Dinescu), "Eu, tu şi Ovidiu" (1977, regia Geo Saizescu), "Iarna bobocilor" (1977, regia Mircea Moldovan), "Gustul şi culoarea fericirii" (regia Felicia Cernăianu), "Nea Mărin Miliardar" (1979, regia Sergiu Nicolaescu), "Iancu Jianu, zapciul" (1980, regia Dinu Cocea), "Buletin de Bucureşti" (1982, regia Virgil Calotescu), "Căsătorie cu repetiţie" (1985, regia Virgil Calotescu), "Cucoana Chiriţa" (1986, regia Mircea Drăgan), "Chiriţa în Iaşi" (1987, regia Mircea Drăgan), "Conu Leonida faţă cu reacţiunea" (1991, regia Nae Cosmescu), "Dănilă Prepeleac" (1996, regia Tudor Tătaru), "Ministerul comediei" (1999, serial TV, regia Horaţiu Mălăele), "Faimosul Paparazzo'' (1999, regia Nicolae Mărgineanu, pentru care a primit Premiul Uniunii Cineaştilor din România pentru participarea extraordinară), "Poveste imorală" (2000, serial TV, regia Constantin Dicu), "Cuscrele" (2005, serial TV, regia Nae Cosmescu), "Narcisa Sălbatică" (2010, serial TV, regia Mihai Bauman), "Măria Sa, Birlic!" (2010, film documentar, regia Carmen Olaru).

Ca actriţă de teatru, s-a remarcat în piesele: "Coana Chiriţa" după Vasile Alecsandri, "Gaiţele" de Kiriţescu, "Căruţa cu paie" de Mircea Ştefănescu, "Hagi Tudose" de Barbu Ştefănescu Delavrancea, "Domnişoara Nastasia" de G. M. Zamfirescu, "Pisica în noaptea de Anul Nou" de D. R. Popescu sau "Autorul e în sală" de Ion Băieşu. Pe scena Naţionalului, a mai jucat în "Azilul de noapte" de Maxim Gorki, în "Crimă pentru pământ", o dramatizare după romanul cu acelaşi nume al lui Dinu Săraru.

Ads