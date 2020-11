Draga Olteanu Matei a murit. Rolurile cu care a cucerit inimile publicului. Detalii despre viata impresionanta a marii actrite

Nascuta in 24 octombrie 1933, Draga Olteanu Matei a avut o cariera impresionanta, fiind o actrita de comedie, de teatru si de televiziune, extrem de apreciata. Reprezentanta a generatiei de aur a teatrului romanesc, Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat. A jucat in 90 de filme, in peste 50 piese de teatru si 100 roluri in televiziune.Draga Olteanu Matei a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" in 1956, iar in luna septembrie a aceluiasi an a debutat in piesa "Ziaristii" de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei a jucat in diferite piese de teatru: "Coana Chirita", "Gaitele", "Caruta cu paie", "Hagi Tudose", "Domnisoara Nastasia", "Pisica in noaptea de Anul Nou" etc.A facut o cariera extraordinara si in televiziune, unde a avut aparitii memorabile in programele de varietati si de Revelion. A facut un cuplu extraordinar cu fostul mare actor Amza Pellea, jucand-o pe Veta, sotia lui Nea Marin, in mai multe sspectacole TV si in filmul artistic "Nea Marin miliardar".Dupa pensionarea sa din Teatrul National (2007) s-a retras la Piatra Neamt unde a infiintat compania teatrala Teatrul Vostru.Actrita Draga Olteanu Matei a fost decorata la 30 mai 2002 cu Ordinul national Steaua Romaniei in grad de Cavaler, alaturi de alti actori, "pentru prestigioasa cariera artistica si talentul deosebit prin care au dat viata personajelor interpretate in filme, dar si pe scena, cu prilejul celebrarii unui veac de film romanesc".In data de 23 octombrie 2014, intr-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peles din Sinaia a primit din partea Casei Regale a Romaniei decoratia Ordinul Coroana Romaniei in grad de Ofiter cu ocazia celei de-a 93-a aniversari a Regelui Mihai I al Romaniei, decoratie inmanata de Principesa Mostenitoare Margareta a Romaniei.Actrita Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marti spre miercuri, 18 noiembrie, la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, unde fusese internata in urma cu cateva zile, pentru o hemoragie digestiva. Draga Olteanu Matei avea 87 de ani.Sefa UPU SMURD Iasi Diana Cimpoesu a declarat ca, in pofida eforturilor echipei medicale, starea actritei s-a degradat, ea avand multiple afectiuni.De altfel, marti, 17 noiembrie, medicul declara ca Draga Olteanu Matei era in terapie intensiva cu suport respirator si hemodinamic, fiind o pacienta "extrem de fragila", care necesita in continuare mentinerea functiilor vitale.Draga Olteanu Matei a fost internata vineri, 13 noiembrie, la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, fiind adusa de la Piatra Neamt."A suferit o hemoragie digestiva superioara, cea mai probabila cauza fiind tratamentul anticoagulant pe care pacienta il are de mai multa vreme pentru o afectiune cardiovasculara. Este vorba de o pacienta si cu afectiuni cronice, boli cardiovasculare si endocrine. O pacienta care a fost preluata in urgenta. S-a inceput terapia si investigatiile diagnostice. Este in anestezie, terapie intensiva, pentru Clinica de Gastroenterologie si Patologie Iasi", declara atunci medicul Diana Cimpoesu.