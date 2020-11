VIDEO Sute de oameni si-au luat adio de la Draga Olteanu Matei. Marea actrita va fi inmormantata duminica, la Piatra Neamt, cu onoruri militare

Joi, trupul neinsufletit al marii actrite a fost depus la Cinema Mon Amour din Piatra Neamt, acolo unde sute de persoane i-au adus un ultim omagiu."Marea stea a teatrului si filmului romanesc, Draga Olteanu Matei, a ajuns din nou pe scena. De data aceasta, insa, nu mai joaca! Lumina reflectoarelor Cinematografului Mon Amour va raspandi tristete in jur. Steaua Dragai va lumina din cer... ", s-a notat pe pagina cinematografului.Duminica, 22 noiembrie, la ora 9.30, cortegiul funerar va ajunge pe Platoul Curtii Domnesti din Piatra Neamt, unde se va oficia serviciul religios si se va acorda onorul militar. La ora 14.40, cortegiul funerar va pleca spre Cimitirul Eternitatea, cu oprire in fata Teatrului Tineretului. Marea actrita isi va duce somnul de veci alaturi de sotul sau Ionel Matei, care a decedat in 2014.