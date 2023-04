Dragnea - Dăncilă, cuplu în bucătărie. Ce spune fostul șef al PSD despre varianta de a găti cu femeia pe care a propulsat-o premier și ce mâncare făcea în celulă, la închisoare

Fostul lider PSD a lansat pe canalul său de YouTube rețete culinare, sub titlul ”Bucătăria de acasă”.

Dragnea a reușit să-și atragă câteva mii de urmăritori, dar mult mai multe vizualizări, devenind un punct de atracție pe rețelele sociale, unde este apreciat și deopotrivă hulit.

Liviu Dragnea a povestit că a gătit la închisoare, pentru el și colegii de celulă, și a comentat varianta de a face cuplu cu Viorica Dăncilă în bucătărie.

"La închisoare, nu am fost la bucătărie, am avut alte atribuţii. În schimb am gătit în cameră, pentru colegi. Ce am mâncat? Ciorbă de cartofi, mâncare de cartofi, orez, fasole. Mai erau şi bucăţi de carne cu grăsime. Şi tot în puşcărie am început să beau cafea. Până la 58 de ani eu nu am băut deloc cafea. Într-o dumincă dimineaţă, în celulă, un coleg şi-a făcut cafea. Era chiar după Anul Nou. Şi i-am zis fă-mi şi mie te rog o cafea să văd cum e. A fost ceva interesant, apoi, încet, încet am ajuns să beau maximum două cafele pe zi de atunci, dar am grijă de unde cumpăr cafeaua. Cafea sută la sută curată, de la ferme mici din diverse ţări. Nu am încredere din cafea amestec", a povestit Dragnea pentru Click!.

Întrebat dacă ar găti împreună cu Viorica Dăncilă, Dragnea a declarat: "Nu aş putea, pentru că nu îmi creează un vibe bun şi nu ar ieşi o reţetă bună"