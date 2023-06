Cum a ajuns Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, o criminală dispusă să-și ucidă propria mamă

Alexandra este fiica pe care Liviu Dragnea o are din căsnicia cu Bombonica, soția de care a divorțat în anul 2015.

Departe de lumea mondenă din România, Alexandra (28 de ani) a debutat în cinematografie și joacă rolul principal într-un scurt metraj.

Producția se numește ”Magdalena” și este povestea unei fetițe răpite de un lord al crimei, antrenată să devină o asasină perfectă. După 12 ani, fata este trimisă să-și asasineze propria mamă, moment în care își reîntâlnește fratele de lângă care fusese smulsă de ”tatăl” adoptiv.

Fiica lui Liviu Dragnea a urmat în anul 2016 un workshop ținut de Ivana Chubbuck, iar în 2018 a plecat în Statele Unite să studieze actoria. „Am fost pasionată de actorie dintotdeauna. De când eram foarte mică mi-am dorit să fiu actriță și toți cei din jurul meu știau despre acest vis al meu. În timpul școlii am participat la diferite programe de actorie, cursuri de teatru și workshopuri. Dar, după ce am absolvit un conservator de actorie la Institutul Lee Strasberg din Los Angeles, pot spune că am început să mă concentrez pe a construi o carieră în acest domeniu”, a declarat Alexandra Dragnea, pentru fanatik.ro.

Înaintea acestui rol, Alexandra a jucat în multe dintre videoclipurile soțului ei, Alex Mațaev, dar a fost și un fotomodel apreciat.

Alex Mațaev și Alexandra Dragnea s-au cunoscut în culisele „X Factor” 2013, acolo unde tânăra a venit special să își susțină preferatul. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, iar de atunci sunt nedespărțiți.

După debutul din “Magdalena”, Alexandra Dragnea lucrează și la alte proiecte tot în cinematografie „Momentan lucrez la câteva filme scurte, pe care intenționez să le trimit la diverse festivaluri de film.Totodată, aplic și particip la probele de casting pentru proiectele care mi se par interesante, atât în România, cât și la nivel internațional”, a mărturisit tânăra pentru sursa citată.

Din căsnicia cu Bombonica, care a durat 28 de ani, Liviu Dragnea mai are un băiat, Valentin, în vârstă de 35 de ani, care se ocupă de afacerile fostului lider PSD.