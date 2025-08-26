Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp. Sunt degajări mari de fum VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 21:49
890 citiri
Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp. Sunt degajări mari de fum VIDEO
Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București FOTO gds.ro

Un incendiu violent a izbucnit, marți seară, 26 august, la un spațiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roșu” din București, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătrați, cu risc de propagare la alte spații de depozitare.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate”, a anunțat ISU București-Ilfov.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

Nume nou în cărți pentru șefia SIE. S-a opus politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe SURSE
Nume nou în cărți pentru șefia SIE. S-a opus politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe SURSE
Un diplomat se găsește mai nou pe lista cu numele luate în calcul de președintele României, Nicușor Dan, pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE). Este vorba despre...
Bolojan a luat decizia finală. Cum vor fi finanțate proiectele de transport și dezvoltare locală. Unde se duc banii din PNRR
Bolojan a luat decizia finală. Cum vor fi finanțate proiectele de transport și dezvoltare locală. Unde se duc banii din PNRR
După discuțiile cu miniștrii Transporturilor și Dezvoltării privind prioritizarea investițiilor prin PNRR, premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 26 august, că proiectele de transport și...
#dragonul rosu bucuresti, #incendiu violent dragonul rosu, #degajari mari fum , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
Emil Constantinescu, revoltat de inchiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajati intr-un sediu luxos
Adevarul.ro
Sotiile, amantele si rudele sefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeana le pregateste o lovitura dureroasa
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se apropie alegerile în Republica Moldova. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se declară "încrezătoare" că voturile vor confirma direcția pro-europeană
  2. Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp. Sunt degajări mari de fum VIDEO
  3. De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei
  4. Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE
  5. Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei
  6. Marian Godină, întrebare către cei care îl numesc "prost, milițian cu 4 clase, dobitoc": "De ce o duceți rău în țara în care un nătărau ca mine o duce bine?"
  7. Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
  8. Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură
  9. România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
  10. Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...