Incendiu violent la complexul "Dragonul Roșu" din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp. Sunt degajări mari de fum VIDEO

Un incendiu violent a izbucnit, marți seară, 26 august, la un spațiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roșu” din București, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătrați, cu risc de propagare la alte spații de depozitare.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate”, a anunțat ISU București-Ilfov.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

