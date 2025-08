Dragoș Anastasiu, așteptat să facă noi precizări în scandalul de mită care zguduie Guvernul Bolojan. Își va da demisia „gurul” reformei statului?

Dragoş Anastasiu susţine duminică, de la ora 17.00, o conferinţă de presă, în contextul scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcţionar ANAF, care a şi fost condamnat, dar şi al contradicţiilor cu DNA legate de statutul său în dosar, vicepremierul susţinând că a fost martor, în timp ce DNA afirmă că a fost martor denunţător. Conferinţa are loc şi pe fondul solicitărilor venite din partea PSD şi AUR privind plecarea sa din guvern.

Scandalul care îl vizează pe Anatasiu a izbucnit vineri, odată cu apariţia în presă a informaţiilor conform cărora acesta a recunoscut că a dat mită unei funcţionare ANAF, care a fost şi condamnată, într-un dosar instrumentat de DNA.

Timp de 8 ani, în perioada 2009-2017, companiile vicepremierului Dragoş Anastasiu au mituit un inspector ANAF pentru a nu avea probleme la controale, potrivit unei anchete DNA, finalizată în urmă cu doi ani cu o condamnare definitivă a funcţionarului care a luat şpagă, Anastasiu a recunoscut mituirea angajatei ANAF atât în faţa procurorilor DNA, cât şi a judecătorilor.

Pentru a se asigura că totul va ieşi aşa cum îşi doreşte, funcţionara ANAF Angela Burlacu a solicitat o întrevedere cu Dragoş Anastasiu. Întâlnirea şi detaliile discuţiilor au fost confirmate de Anastasiu în instanţă.

Dragoş Anastasiu a declarat la audieri că funcţionara ANAF i-a solicitat să încheie un contract de consultanţă cu o societate nominalizată de ea (firma deţinută de fiii ei, n.r.) „pentru a regla disfuncţionalităţile”. Burlacu l-a asigurat pe Anastasiu că în acest fel se va încheia repede controlul şi rambursarea TVA se va produce rapid.

În faţa judecătorilor, Dragoş Anastasiu a declarat că „a perceput această propunere ca pe un fel de şantaj, dar şi ca fiind o formă de protecţie în relaţia cu ANAF, spunându-i-se că totul va fi bine”.

În schimbul contractului încheiat cu firma familiei inspectorului ANAF, compania lui Anastasiu a plătit o prestaţie lunară de 2.000 de euro, fără să primească nicio consultanţă în schimb. Serviciile au fost fictive, după cum au recunoscut Anastasiu şi angajaţii săi la audieri. Pe lângă remuneraţia lunară de 2.000 de euro, funcţionara ANAF a solicitat şi a beneficiat de zeci de vacanţe din partea companiei lui Anastasiu. Serviciile turistice oferite pe parcursul celor opt ani erau mascate tot sub forma unor relaţii comerciale. Burlacu solicita vacanţe în locaţii de lux din Europa şi Asia, atât pentru ea, cât şi pentru persoane din anturajul său, serviciile turistice, oferite cu titlu de mită, fiind pentru grupuri întregi şi de câte 12 persoane.

Peste 150.000 de euro, 784.136,82 lei, este suma pe care compania lui Dragoş Anastasiu a plătit-o vreme de opt ani inspectoarei ANAF pentru protecţie, potrivit documentelor instanţei. Suma cuprinde atât banii plătiţi lunar pentru consultanţa fictivă, cât şi pentru serviciile turistice.

Pe 22 iunie 2023, Angela Burlacu a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani şi 2 luni închisoare cu executare pentru luare de mită şi trafic de influenţă.

Dogioiu: Vicepremierul Dragoş Anastasiu nu a avut calitate de denunţător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA

Vineri, în jurul prânzului, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu a declarat că singura calitate în dosar a vicepremierului Dragoş Anastasiu a fost aceea de martor.

”Vicepremierul Dragoş Anastasiu nu a avut calitate de denunţător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA soluţionat prin Hotărârea 1258/2023. Singura sa calitate a fost aceea de martor. A fost audiat în această calitate de procurori şi judecători care nu au considerat că sunt întrunite condiţiile pentru schimbarea acestei unice calităţi. Dosarul penal s-a încheiat prin hotărâre defintivă. Circumstanţele cazului nu au nicio legătură cu calitatea de vicepremier şi cu atribuţiile dlui Dragoş Anastasiu”, a transmis Dogioiu.

Nicuşor Dan: Nu am această informaţie

La puţin timp după aceea, preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Austria, a fost întrebat în legătură cu acest scandal.

Întrebat despre acest subiect şi dacă consideră că e o problemă de moralitate ca vicepremierul Dragoş Anastasiu să fie în continuare parte din guvern, preşedintele Nicuşor Dan a declarat: ”Nu am această informaţie”.

Solicitat să comenteze situaţia lui Anastasiu şi să precizeze dacă în opinia sa ar putea afecta imaginea guvernului în această perioadă, preşedintele a declarat: ”Lăsaţi-mă să mă informez, că e prima oară când aud de la dumneavoastră”.

Anastasiu: Nu a existat nicio acţiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate şi alte societăţi comerciale care au fost în aceeaşi situaţie

Tot vineri, a avut o reacţie pe Facebook şi Dragoş Anastasiu.

El a spus că a fost martor, nu denunţător, nu a existat nicio acţiune împotriva sa şi nu a avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic. El a menţionat că nu a avut niciodată nicio condamnare penală.

”În spaţiul public au apărut informaţii despre implicarea mea într-un dosar de corupţie care viza mai mulţi funcţionari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunţător. Nu a existat nicio acţiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate şi alte societăţi comerciale care au fost în aceeaşi situaţie. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, scria Dragoş Anastasiu în postare.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu vorbea de asemenea despre context, ”unul cunoscut, din păcate, de prea mulţi antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani”.

”Unii funcţionari ai statului român care presau şi chiar şantajau firmele, “recomandând” soluţii de tip contract de consultanţă cu o firmă pusă pe tavă de funcţionar pentru a corecta aşa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor. Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informaţii la zi şi amănunte despre toate operaţiunile în derulare. Dar atunci când ai informaţiile complete, trebuie să acţionezi corect şi în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu”, a subliniat Anastasiu.

”Îmi doresc ca din ce în ce mai mulţi antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulţi dintre noi am fost supuşi. Sunt astăzi în Guvernul României şi pentru că nu vreau ca alţi antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajaţi ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor”, a adăugat vicepremierul.

Dogioiu: Mă întreb foarte tare dacă nu există o legătură directă între atacurile la adresa domnului Anastasiu, inclusiv cu informaţii care nu sunt riguros corecte şi faptul că va coordona reorganizarea companiilor de stat

În cursul serii de vineri, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a sugerat la B1Tv că ar putea exista o legătură între intenţia lui Anastasiu de a reforma companiile de stat şi apariţia informaţiilor care îl vizează.

“Mă întreb foarte tare dacă nu există o legătură directă între atacurile la adresa domnului Anastasiu, inclusiv cu informaţii care nu sunt riguros corecte şi faptul că va coordona reorganizarea companiilor de stat. Dar aceasta este o întrebare personală a mea. Mai mult decât v-am declarat, nu intenţionez să vă declar, ori de câte ori mă veţi întreba”, a declarat Dogioiu.

DNA transmite că Anastasiu a fost ”martor denunţător”

În cursul serii, apare informaţia, în baza unui răspuns al DNA pentru G4Media, conform căreia vicepremierul Dragoş Anastasiu a avut calitatea de martor denunţător în dosarul funcţionarei ANAF Angela Burlacu, condamnată definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani şi 2 luni închisoare cu executare pentru luare de mită şi trafic de influenţă. DNA contrazicea asttfel ceea ce declaraseră atât Anastasiu, cât şi Ioana Dogioiu.

Astfel, DNA transmitea, în răspunsul pentru G4Media, că Dragoş Anastasiu şi Cristian Băciucu au fost martori denunţători în dosarul penal privind-o pe funcţionara ANAF Angela Burlacu, motiv pentru care procurorii au dispus clasarea faţă de aceştia, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală. Articolul 315 alin 1 lit b prevede că clasarea se dispune când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), care la litera d menţionează că punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale nu pot fi făcute atunci când ”există o cauză justificativă sau de neimputabilitate”.

Sâmbătă, 26 iulie

Fifor: „Gurul” reformei statului încă nu şi-a dat demisia / Nu vedem nicio sprânceană încruntată, niciun glas tunător din partea domnului Bolojan

În cursul dimineţii, social-democratul Mihai Fifor a cerut, în termeni foarte duri şi ironici, plecarea lui Anastasiu din Guvern.

„A mai trecut o zi şi „gurul” reformei statului încă nu şi-a dat demisia. Încă mai are dubii. Da, uluitor, Anastasiu rămâne bine-mersi cocoţat în vârful guvernului Bolojan, sfidând orice urmă de bun-simţ şi făcând praf, prin simpla sa prezenţă, toată credibilitatea cruciadei împotriva deficitului bugetar. Cine să mai creadă în bunele intenţii ale guvernului? Când cel trimis să reformeze statul este acelaşi care ani la rând a fost simbolul evaziunii fiscale şi al corupţiei endemice din România?”, a scris Fifor pe Facebook.

El a criticat şi faptul că premierul nu îl demite pe acesta.

”Mai trist e altceva: dacă obrazul gros al domnului Anastasiu îl ţine bine lipit de scaun, premierul nu dă semne că are vreo intenţie să facă ce trebuia din prima secundă: curăţenie. Gospodăreşte. Aşa cum îi place lui Nu vedem nicio sprânceană încruntată, niciun glas tunător din partea domnului Bolojan. Nimic din aerul grav cu care face inimile gospodinelor să vibreze la televizor. Doar tăcere. Fiecare oră în care Anastasiu mai ocupă o funcţie de demnitate publică este o piatră de moară de piciorul guvernului. Prezenţa sa riscă să pară confirmare a faptului că, dincolo de lozinci şi discursuri meşteşugite, „reforma statului” este doar un spectacol ieftin, cinic şi prost regizat. Pe seama românilor corecţi şi cinstiţi din această ţară”, afirmă social-democratul.

El a insistat ca premierul să îl demită iar lui Anastasiu i-a recomandat ca la plecare să-i ia pe ”genialii” pe care susţine că acesta ar fi vrut sa-i ”mufeze” la tot ce înseamnă informaţii esenţiale ale guvernului României, tot în numele "reformei".

”Dacă alegi să ţii spatele unui om cu trecut penal şi prezent ruşinos, înseamnă că ţi-l asumi cu tot cu faptele sale. Asta e regula. Lucrurile sunt simple, domnule Bolojan! Aşadar, curaj! Pieptul înainte, glasul răsunător, sprânceana bine încruntată – şi pa, Anastasiu! Reforma nu se face pe spinarea românilor cinstiţi şi nici pe banii unui stat pe care l-ai înşelat ani de zile. Se face, dacă e cazul, la tine acasă. Şi, nu uita, reformatorule, când pleci ia-i cu tine şi pe genialii pe care voiai să îi mufezi Halal!”, afirma Mihai Fifor.

El încheia declarându-se convins că toţi partenerii noştri externi ”îşi fac cruce cu două mâini văzând cine face reforma în România”.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îi solicită prim-ministrului Ilie Bolojan demiterea viceprim-ministrului Dragoş Anastasiu

”Domnule Prim Ministru, puteţi să faceţi măcar un mic gest de reformă şi să îl demiteţi pe unul dintre jignitor de mulţii vice-premieri din subordine. Faceţi un mic gest de igienă morală şi demiteţi-l pe domnul Anastasiu. Nu vă va face rău în niciun fel nici în partid, nici în afară. Iar domnul respectiv nu va rămâne şomer şi nici nu va muri de foame, cum s-ar întâmpla cu orice alt angajat la stat pe care l-aţi concedia. Şi dacă tot vorbim de onestitate, vă anunţ că, în cazul în care nu îl demiteţi pe domnul Dragoş Anastasiu, grupul parlamentar AUR de la Senat a pregătit, pentru ziua în care va fi convocat parlamentul, o moţiune simplă legată de acest caz. Dacă doriţi să evitaţi ruşinea unei dezbateri parlamentare pe tema cazului Anastasiu-Burlacu, aveţi la dispoziţie varianta simplă şi decentă a demiterii domnului vice-premier”, afirma Peiu în scrisoarea adresată premierului.

”Faceţi un exerciţiu de sinceritate, domnule Prim Ministru şi, uitându-vă în faţa oglinzii, convingeţi-vă pe dumneavoastră înşivă că domnul Anastasiu era un biet patron, silit de funcţionarii cei răi şi perfizi, să ofere mită şi că nu a avut ce face în toţi acei opt ani. Ani în care domnul Anastasiu a stat la masă de multe ori cu Băsescu, cu Tăriceanu, cu Ponta, cu Iohannis, cu Dragnea, cu Cioloş şi cu toţi liderii importanţi din PNL. Ani în care, în calitate de membru în echipa de conducere a Romanian Business Leaders a bătut Europa în lung şi în lat. Ani în care a stat de vorbă de mii de ori cu unii amici ai săi apropiaţi ai serviciilor secrete şi ai prea-puternicului şef al acestor servicii”, mai spunea el.

Nicuşor Dan: Este o problemă mare

Tot sâmbătă apare şi prima reacţie a lui Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Austria, a fost întrebat dacă s-a informat în legătură cu situaţia lui Dragoş Anastasiu,. după ce în urmă cu o zi declarase că nu ştie subiectul, dar că se va informa.

”Este o problemă mare”, a afirmat preşedintele, conform imaginilor difuzate de televiziunile de ştiri.

Solicitat să precizeze dacă a discutat cu premierul Ilie Bolojan pe acest subiect, Nicuşor Dan a spus că nu a avut o astfel de discuţie.

Anastasiu: Nu am semnat şi depus un denunţ, ci am dat declaraţii/ Am cerut DNA copia presupusului denunţ

La scurt timp după declaraţia preşedintelui, Anastasiu a revenit cu o postare pe Facebook în care reafirmă că a avut doar calitatea de martor în dosar.

”În scopul clarificării în spaţiul public a calităţii mele de martor în dosarul privind faptele de corupţie ale unor funcţionari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunţ pe care l-aş fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat şi depus un denunţ, ci am dat declaraţii cu privire la faptele care au avut loc”, a scris Anastasiu pe Facebook.

DNA: Cei doi reprezentanţi ai SC Touring Eurolines SA s-au prezentat din proprie iniţiativă la sediul DNA, cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători

Direcţia Naţională Anticorupţie a replicat, venind cu noi precizări şi arătând că în 2018, cei doi reprezentanţi ai SC Touring Eurolines SA s-au prezentat din proprie iniţiativă la sediul DNA, cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei, iar după audiere, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători.

”Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la calitatea de martor denunţător pe care o persoană ar fi avut-o într-un dosar penal instrumentat de DNA, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să facă următoarele precizări: La data de 02 februarie 2018, cei doi reprezentanţi ai societăţii SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie iniţiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceştia au fost audiaţi în aceeaşi zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători”, arăta DNA într-un comunicat oficial.

Potrivit DNA, ”calitatea de martor denunţător este strâns legată de informaţiile utile aduse la cunoştinţa organului de urmărire penală, în orice formă (denunţ/declaraţie de martor), înainte ca acesta să fi fost sesizat”.

”Detaliile cuprinzătoare oferite de cei doi au fost valorificate şi au condus la trimiterea în judecată şi, ulterior, la condamnarea inculpatei Burlacu Angela Georgeta, ambii fiind consideraţi de procurorul de caz martori denunţători, beneficiind de prevederile legale aplicabile în această situaţie, respectiv art. 290 alin. 3 din Codul Penal şi art. 292 alin. 2 din Codul Penal”, sublinia instituţia.

DNA menţionează că ”este regretabil că, prin felul în care unii actori publici interpretează eronat dispoziţiile legale se aruncă o urmă de dubiu asupra unei hotărâri judecătoreşti definitive ce beneficiază de autoritate de lucru judecat”.

”În această dezbatere publică, în care DNA a fost solicitată de mass-media să se pronunţe asupra unui dosar pe care l-a instrumentat şi care a fost confirmat definitiv de către instanţa de judecată, interesul nostru instituţional ţine exclusiv de o prezentare corectă a faptelor şi a temeiurilor juridice. Respingem atragerea DNA în discuţii politice de orice natură”, mai spunea Direcţia Naţională Anticorupţie.

Duminică, 27 iulie

Guvernul anunţă o conferinţă de presă a vicepremierului Dragoş Anastasiu.

Este aşteptat ca Anastasiu să vină cu clarificări legate de dosarul de la DNA. De asemenea, este posibil şi un anunţ referitor la poziţia sa în Guvern.

Dragoş Anastasiu, om de afaceri, a fost consilier onorific al preşedintelui interimar Ilie Bolojan şi a rămas în funcţie şi după instalarea lui Nicuşor Dan la Cotroceni. Din 23 iunie este vicepremier şi conduce Grupul de lucru pentru reforma întreprinderilor publice.

