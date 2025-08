”Anastasiu este partea din privat care a făcut lupta împotriva coruptiei bugetare o glumă”. Vicepremierul, pus la zid de un fost antreprenor care recunoaște că a dat șpagă

Tudor Dumitrașcu, care se autodescrie ca fost antreprenor în Horeca, a făcut o postare pe Facebook în care recunoaște că a dat șpagă și comentează cazul vicepremierului Dragoș Anastasiu.

„Am fost antreprenor în Horeca și da, am dat șpagă, of course. Inclusiv taxă de protecție oficială - garda de mediu te obliga la contracte cu firme care nu fac absolut nimic - nu reciclează, nu trainuiesc personalul, doar pun o ștampilă lunară pe un fel de asigurare superoficială și ad litteram înscrisă în hârtii că nu vei fi călcat de control. I-am întrebat, ok, și gunoiul? Aa, nu vă faceți griji... Știu bine cum mergea, am luat în plin tot ecosistemul de prădători”, scrie Tudor Dumitrașcu.

Acesta adaugă faptul că tot „paperworkul” avea ca sens al existenței să-ți scape ceva, „o ștampilă, o hârtie redundantă, ceva”.

„2000 de lei era amenda comună, uneori te înțelegeai cu ei la mai puțin. Refăceai hârtia, dar era iminent să-ți găsească alții altceva, erau zeci de instituții autorizate să te asedieze și un șifonier cât un perete de acte imposibil de pus în perfectă ordine, mai ales că aveau grijă să schimbe regulile constant. Nu e nicio exagerare. Din totalul controalelor, la peste 80 la sută am plătit amenzile, dar motivul a fost că n-am știut să pun problema. De exemplu pompierii mi-au dat 2500 de lei pentru că pe Facebook un eveniment adunase 6000 attendance, și cică asta însemna că intenționez să overcrowd locul deși aveam exact biletele vândute care demonstrau că e o aberație. Mai ales pentru businessurile expuse, first battlefront line - gen horeca, practic un openbufet pentru ei - dacă găsiți pe cineva să spună că nu-i așa, eu îmi mănânc o mână cu tot cu ceasul”, mai spune Tudor Dumitrașcu.

Doar că, adaugă acesta, Anastasiu ”nu e acolo”, subliniind că vicepremierul ”este exact partea din privat care a făcut lupta împotriva corupției bugetare o glumă.”

„Doar că Atanasiu (Anastasiu - n.red) nu e acolo si mor când citesc valurile de confuzii de genul ăsta. Ce face el nu e usual survival paper-apocalypse mode. La el e sursa zero a deformării odioase a pieței. El și-a creat astfel business leverage ca să vă dea azi lecții de antreprenoriat. ANAFUL nu era un usual control, la ANAF amenda pentru 100 de lei în plus în casă - proveniți de obicei din aruncatul notelor în casa de marcat cu tot cu tips - era de 20000, nu 2000. O asemenea amendă face diferența între viață și moarte pentru bisnisul mic, iar șpaga lui Atanasiu (Anastasiu, n.r.) nu înseamnă deloc doar protecție, înseamnă eliminarea concurenței. This is big shark weapon, nu miorlăiala împrăștiată pretutindeni că așa erau vremurile. Erau, dar doar pentru căței. Atanasiu (Anastasiu, n.r.) nu are nicio legătură cu supraviețuirea, ci fix pe dos - cu moartea antreprenoriatului, corespondentul perfect al lui Piedone din cealaltă tranșee. Este exact partea din privat care a făcut lupta împotriva corupției bugetare o glumă”, își încheie postarea Dumitrașcu.

