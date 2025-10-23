Guvernul nu găsește un vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu. Bolojan i-a preluat sarcinile. "Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale"

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 14:54
Guvernul nu găsește un vicepremier, în locul lui Dragoș Anastasiu. Bolojan i-a preluat sarcinile. "Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale"
Vicepremierul Dragoș Anastasiu a demisionat și a lăsat un loc liber FOTO /Hepta

Postul de vicepremier rămâne vacant la peste două luni după demisia lui Dragoș Anastasiu, fostul oficial care a recunoscut că a dat șpagă ani la rând.

Premierul Ilie Bolojan i-a preluat atribuțiile, însă Guvernul nu a găsit încă un înlocuitor potrivit pentru această poziție, considerată una cu „atribute speciale”, capabilă să facă legătura între societatea civilă, mediul de afaceri și administrație, a explicat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu, conform Gândul.ro.

Aceasta a precizat că procesul de selecție este mai complex, amintind că și interimatele anterioare, precum cele ale lui Emil Boc sau Cătălin Predoiu, au depășit perioada standard de 45 de zile.

Dragoș Anastasiu a demisionat în iulie, în urma scandalului mitei date reprezentanților ANAF, iar în august Ilie Bolojan a fost desemnat vicepremier interimar.

„Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale ale persoanei în cauză. Pentru că este un vicepremier apolitic, așa cum era domnul Atanasiu, nu este o funcție de vicepremier a niciunui partid și care trebuie să facă și o legătură între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern. Fiind vorba de o persoană cu atribute mai speciale, sigur că procesul de găsire nu este atât de facil”, explică Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a reamintit că şi interimatul asigurat de Emil Boc, cât şi de Cătălin Predoiu, a depăşit 45 de zile.

„Vă reamintesc că am avut un interimat al domnului Emil Boc în funcția de premier al României care a durat din septembrie până prin februarie, dacă nu mă înșel. Recent, interimatul domnului Cătălin Predoiu a depășit cu câteva zile perioada de 45 de zile după demisia premierului Ciolacu.

Sigur, este de preferat să fie scurt, dar în momentul în care va fi găsit un înlocuitor, un nou vicepremier și va fi ales de către premier, vă vom anunța”, a mai spus aceasta.

În august, premierul Ilie Bolojan a fost desemnat de Nicușor Dan și viceprim-ministru interimar, în locul lui Dragoș Anastasiu.

