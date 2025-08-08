E oficial: Dragoș Anastasiu nu mai este vicepremierul României. Decretul, publicat la două săptămâni după demisie

Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost publicat vineri, 8 august, în Monitorul Oficial.

"Se ia act de demisia domnului Michael Dragoș Anastasiu, viceprim-ministru, și se constată încetarea funcției de membru al Guvernului", se arată în decretul semnat de președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunțarea acesteia.

Conform anunțului făcut vineri, 8 august, de Administrația Prezidențială, președintele României, Nicușor Dan, a semnat ”Decretul pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoș Anastasiu, viceprim-ministru”.

Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de viceprim-ministru în 27 iulie, în urma scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcționar ANAF, care a și fost condamnat, dar și al contradicțiilor cu DNA legate de statutul său în dosar, Anastasiu susținând că a fost martor, în timp ce DNA afirmă că a fost martor denunțător.

”În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aș spune și aș face, va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem.

Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aș face mai mult rău decât bine și că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, și să demisionez”, a declarat Anastasiu, subliniind că nu este șpăgar, ci un om onest și integru.

