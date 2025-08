Ce va face PSD în scandalul legat de Dragoș Anastasiu. „Credibilitatea sa e zero în acest moment”

PSD va solicita în cadrul coaliției de guvernare demisia sau demiterea vicepremierului Dragoș Anastasiu, după scandalul privind mita la ANAF.

Solicitarea social-democraților ar veni în contextul scandalului legat de companiile acestuia care ar fi mituit timp de opt ani un inspector ANAF, pentru a evita controalele, potrivit unor surse, scrie Adevărul.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a reacționat public după apariția informațiilor, subliniind că nu a fost vizat de acuzații penale și că nu a obținut niciun avantaj procesual.

„În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a spus Anastasiu.

Presa a scris că vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ca „formă de protecție” pentru una dintre firmele sale. Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF.

Ads

Demisia, deja cerută de un senator

Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir lansează un atac la adresa vicepremierului Dragoș Anastasiu, cerând public demisia acestuia din Guvern, în contextul unor acuzații legate de o presupusă mită oferită unui inspector ANAF pentru a ascunde nereguli în firma sa.

„Ce a apărut în spațiul public acum e un lucru extrem de grav. Faptul că un membru al Guvernului – și nu oricare, ci un vicepremier, însărcinat cu restructurarea companiilor de stat și gestionarea unor lucruri extrem de importante – chiar domnia sa admite că, timp de 8 ani, a dat mită în formă continuată, ceea ce, în cunoștința mea, e infracțiune. Chestiunea asta compromite toată acțiunea domnului Anastasiu în fruntea Guvernului”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.

Social-democratul a subliniat că, „atunci când dai mită la ANAF, o faci ca să fii protejat sau pentru că îți cere cineva”.

„Dacă era vorba de un șantaj, cred că orice om s-ar fi dus la instituții să reclame șantajul. Și atunci, cel care era șantajat se ducea frumos la Parchet și spunea că e șantajat. Faptul că tu, timp de 8 ani, ai dat mită – fapt recunoscut de domnia sa – putem suspecta că mita a fost ca să îți protejezi afacerea. Deci credibilitatea domnului Anastasiu e zero în acest moment. Cred că acest Guvern trebuie să continue fără Anastasiu vicepremier”, a mai precizat acesta.

Ads