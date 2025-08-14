Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul

Joi, 14 August 2025, ora 13:59
Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu FOTO /Hepta

Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu, înainte de demisia după scandalul cu mita dată timp de 8 ani unui inspector ANAF. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi, 14 august, decretul prin care premierul Ilie Bolojan preia și responsabilitățile afaceristului care a demisionat din Guvern.

Administraţia Prezidenţială a anunţat joi că preşedintele Nicuşor Dan a semnat mai multe decrete.

Primul dintre acestea este „Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”.

Postul pe care îl preia ca interimar a rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu.

Fostul vicepremier a recunoscut că a dat, timp de opt ani, mită unei funcţionare ANAF.

Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de viceprim-ministru în 27 iulie, în urma scandalului legat de mita dată timp de opt ani unui funcţionar ANAF, care a şi fost condamnat, dar şi al contradicţiilor cu DNA legate de statutul său în dosar, Anastasiu susţinând că a fost martor, în timp ce DNA afirma că a fost martor denunţător.

„În acest moment, în acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut, fiindcă, indiferent ce aş spune şi aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că aş face mai mult rău decât bine şi că este momentul să fac un pas în lateral, în spate, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu, subliniind că nu este şpăgar, ci un om onest şi integru.

La acel moment, preşedintele Nicuşor Dan a apreciat că situaţia în care se afla Anastasiu reprezintă „o mare problemă”.

Premierul Ilie Bolojan a explicat ulterior că demisia lui Dragoş Anastasiu din Executiv a fost înregistrată luni, 28 iulie.

Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban"
Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prețurile la energie și la produsele alimentare au explodat în ultima lună, ca urmare a măsurilor fiscale stabilite de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice din România se numără printre...
„Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului". Lipsa fondurilor blochează tratamentele pacienților, anunță Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
„Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului”. Lipsa fondurilor blochează tratamentele pacienților, anunță Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) trage joi, 14 august, un semnal de alarmă fără precedent asupra faptului că sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea...
