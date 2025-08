Vicepremierul Dragoș Anastasiu a demisionat

Anastasiu pleacă din Guvern invocând o campanie de denigrare pornită de la o mită mascată oferită în urmă cu un deceniu. Vicepremierul spune că a deranjat sinecurile, dar nu vrea să decredibilizeze guvernul.

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier al Guvernului României. ”E momentul să fac un pas în lateral sau în spate, cum vreți să-l numiți, și să demisionez”, a anunțat Anastasiu, într-o conferință de presă susținută în această după-amiază (duminică, 27 iulie 2025) la Palatul Victoria. Vicepremierul susține că i-a transmis șefului Guvernului că ”în acest moment, în acest climat, îmi este clar că nu mai pot să ajut” și consideră că ”indiferent ce aș spune, indiferent ce aș face, va continua procesul de denigrare, bazat pe fapte, dar dus la extrem. Nu vreau să decredibilizez Guvernul”.

Anastasiu a mai precizat că l-a anunțat pe prim-ministrul Ilie Bolojan cu privire la intenția de a demisiona și că acesta i-a transmis că îi respectă decizia.

Șpagă denunțată, sub forma unui contract de consultanță

Demisia vicepremierului vine după dezvăluirea că, timp de 8 ani, una dintre companiile sale a mituit un angajat ANAF în schimbul unor controale mai blânde. Conform DNA, Dragoș Anastasiu a dobândit calitatea de martor denunțător în februarie 2018 în dosarul care ancheta această șpagă.

În instanță, vicepremierul demisionar ar fi recunoscut că a cumpărat bunăvoința fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ca ”formă de protecție” pentru una dintre firmele sale. În 2009, în urma unor nereguli găsite în ștatele de plată, Anastasiu a fost de acord să dea o mită mascată sub forma unui contract de prestări servicii cu un angajat al fiscului. Între 2009 și 2017, consultanța fictivă a fost plătită cu aproximativ 170.000 de euro și cu excursii pentru inspectoarea de la fisc și apropiați ai acesteia.

În conferința de presă, Anastasiu a argumentat de ce a ales această practică și de ce a durat atât de mult până a fost dat în vileag șantajul: ”Am știut la început, apoi nu am avut toate informațiile la zi și am pierdut de pe radar această situație (….) A existat la toți colaboratorii mei frica de controale și de șantaj. Nu au considerat să facă pașii necesari. Trebuiau să facă. Cred că asta a fost atmosfera generală în businessul din România. Când am avut toate informațiile, am mers să facem denunțul”.

Funcționara implicată în dosar a fost condamnată la cinci ani și două luni închisoare.

