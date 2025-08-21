Dragoș Bucur părăsește juriul „Românii au talent”. Care este motivul

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 21 August 2025, ora 12:46
1396 citiri
Dragoș Bucur părăsește juriul „Românii au talent”. Care este motivul
Jurați „Românii au talent”. Foto: Pro TV

Dragoș Bucur a surprins recent fanii cu o veste neașteptată: actorul a anunțat că se retrage din juriul emisiunii „Românii au talent” de la PRO TV, unde a jurizat alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete. Iată ce a declarat acesta despre decizia sa profesională.

Din 2022, odată cu debutul sezonului 12, Dragoș Bucur a făcut parte din juriul show-ului, alături de Mihai Bobonete, după plecarea lui Florin Călinescu și Alexandra Dinu.

Actorul a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, în care a făcut oficială retragerea din juriul „Românii au talent”. El a precizat că face o pauză de la televiziune, însă fanii îl vor putea urmări în continuare în alte proiecte, despre care va oferi detalii în curând.

„Acum trei ani am intrat în echipa „Românii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta „Românii au talent” merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a transmis Dragoș Bucur.

În ceea ce privește „Visuri la cheie”, emisiunea pe care o prezintă la PRO TV, Dragoș Bucur a menționat că momentan nu se filmează un nou sezon.

„Ce pot spune este că în acest moment nu se filmează emisiunea Visuri la cheie. Proiectul pe care îl filmez acum este cel pe care l-am început mai demult, Bucurii la țară, iar acesta merge în continuare”, a explicat el pentru paginademedia.ro.

#Dragos Bucur, #Romanii au talent, #stiri vedete , #stiri vedete
