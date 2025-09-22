Unde a ajuns Dragoș Nedelcu, una dintre perlele lui Gică Hagi, fotbalist cu meciuri la echipa națională

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:23
Dragoș Nedelcu FOTO FRF.ro

Mijlocașul Dragoș Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua București, a anunțat gruparea din liga secundă.

Format la Farul Constanța, Dragoș a fost constant selecționat în loturile naționale U17, U19 și U21 ale României, iar în cea de seniori are șase convocări.

Mijlocașul născut la Constanța va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgoviște și ar putea debuta marți, în ultimul meci din runda cu numărul șapte al Ligii a II-a.

Cariera lui Dragoș Nedelcu

2014–2017 Viitorul Constanța 69 (2)

2017–2022 FCSB 62 (2)

2021 FCSB II 1 (0)

2021–2022 → Fortuna Düsseldorf (loan) 10 (0)

2022 → Farul Constanța (loan) 15 (2)

2022–2025 Farul Constanța 63 (1)

2025– CSA Steaua București 0 (0)

La naționale

2013–2014 România U17 2 (0)

2016 România U19 3 (0)

2014–2019 România U21 27 (0)

2021 România Olympic 2 (0)

2016–2021 România 6 (0)

