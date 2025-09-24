A semnat cu Steaua și apoi a dat cărțile pe față: "Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 08:21
A semnat cu Steaua și apoi a dat cărțile pe față: "Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu"
Dragoș Nedelcu FOTO FRF.ro

Echipa Chindia Târgoviște a învins, marți, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formația Steaua, în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a.

Golurile au fost marcate de Albu (27), Plaza (35) și Florea (50).

În clasament, lider este Corvinul, cu 19 puncte, urmat de FC Bihor, cu 18 puncte și ASA Târgu Mureș, cu 16 puncte.

Locul 4 este ocupat de Chindia cu 14 puncte, iar Steaua este pe 8, cu 13 puncte.

La Steaua a debutat și Dragoș Nedelcu, fost fotbalist la FCSB și Farul. Mijlocașul spune că a fost lăsat la greu de cei de la Farul:

"A fost o perioadă grea, în care foarte puțini oameni au fost lângă mine. Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu. Nu vreau să detaliez acum, dar adevărul va ieși la suprafață la un moment dat.

Am ales să vin la echipa care m-a dorit cel mai mult. Am simțit din partea lui Daniel Oprița o dorință foarte mare să lucrez cu mine. Asta a fost primul lucru care m-a convins, chiar dacă vorbim de o echipă din Liga 2. Condițiile de aici sunt mult superioare multor echipe din Liga 1 și acesta a fost un factor primordial.

Normal că au existat și oferte din Liga 1, dar m-am gândit la cea mai bună alegere pentru mine și a fost să vin aici.”, a declarat mijlocașul la Digisport.

Întrebat despre fanii Stelei, Nedelcu a detaliat: „M-au primit foarte bine. Nu cred că ar trebui pusă o etichetă doar pentru că am jucat acolo. Suntem fotbaliști profesioniști și trebuie să fim judecați după ce arătăm pe teren, nu după altceva.

Iar acum ne-au spus că trebuie să ne unim, să fie o lecție pentru noi acest meci, iar de etapa viitoare să aducem alt rezultat”.

