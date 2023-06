Cea mai mare rușine trăită de Dragoș Pătraru la TVR: ”Te rog eu, nu pot să muncesc în această cocină”

Dragoș Pătraru, fost reaalizator al emisiunii Starea Nației la TVR, a relatat un episod rușinos pentru postul public de televiziune.

„Am un prieten foarte bun, care aproape că nu-mi mai răspunde la telefon... Nu mai putem să mergem nici în instanţă, pentru că s-a prescris tot”, a povestit Dragoș Pătraru într-un interviu pentru Paginademedia.ro.

„La TVR, în clădirea care aparţine poporului român, la etajul al doilea, sunt patru birouri pe care le-am renovat noi cu o firmă a unui bun prieten de-al meu, BauPartner, pe care l-am sunat şi pe care l-am rugat să ne ajute. ”Te rog eu, nu pot să muncesc în acestă cocină, care este clădirea televiziunii publice”, i-am spus. Asta pentru că eu nu pot lucra în condiţii mizerabile.

Eu şi când eram mic, ca să pot să-mi fac temele, trebuie întâi să fac curăţenie în cameră, pentru că nu pot să lucrez în dezordine, pur şi simplu. I-am zis ”Te rog vino şi ajută-mă”. Şi prietenul meu, care avea un şantier în zonă, a trimis nişte oameni şi în trei săptămâni am renovat acele camere din TVR, de la cărămidă, inclusiv instalaţia electrică, parchetul de pe jos, zugrăveala, rigipsurile, tot.

Alt prieten m-a ajutat cu termopanele. Şi o prietenă ni le-a desenat, colorat, ca să fie nekerman”, a precizat Dragoş Pătraru.

„TVR n-a plătit un leu pe acele camere. Trebuia să dea publicitate acestei firme. După ce am plecat şi s-a terminat contractul, mizeriile de acolo au venit şi mi-au spus că nu primeşte această firmă reclamă, pentru că înţelegerea – deşi lucrarea e făcută pentru TVR – ar fi fost să facă reclamă în interiorul contractului.

Păi dacă voi mi-aţi reziliat contractul, nemernicilor, unde să mai fac eu publicitate? Şi eu am rămas dator 25.000 de euro la acastă firmă, plus firma de termopane şi ce am mai avut – pentru că au fost tot felul lucruri. Iată, bani pe care noi ajungem să-i plătim din cauza unora şi altora cu care am lucrat şi care n-au fost serioşi”, a adăugat Dragoş Pătraru

