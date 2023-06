Dragoș Pătraru dezvăluie motivele plecării de la Prima TV: "Mă uitam în oglindă și îmi venea să mă scuip. Am fost călcat în picioare"

Emisiunea "Starea Naţiei a ieșit de pe Prima TV, după cinci ani, în luna aprilie a acestui an.

Realizatorul ei, jurnalistul Dragoș Pătraru, a spus atunci că "relaţia comercială dintre cele două firme a devenit una toxică, în sensul că noi livram marfa la zi, fără nicio întârziere, iar clientul nostru nu plătea marfa livrată la timp, acumulând întârzieri pe care noi nu le puteam accepta"

La două luni distanță, Dragoş Pătraru a revenit cu lămuriri privind plecarea de la Prima TV.

"În timp, relaţia asta a devenit foarte toxică, în sensul că în momentul în care nu eşti plătit cu lunile este evident că partenerul tău nu te respectă pur şi simplu. Adică atunci când laşi pe cineva cu care lucrezi luni întregi fără bani, oricâte probleme ai avea, este evident că nu îl respect ca partener.

Am ajuns să-mi pierd stima de sine. Pur şi simplu mă uitam la mine în oglindă şi mierea să mă scuip şi am zis bă, e foarte mult. N-am plecat în toamnă tocmai pentru că am zis bă, ce facem, cum, cum trecem de această iarnă, că nu suntem siguri de ce va urma. Adică nu cred că mai era o problemă să stăm încă două luni, să terminăm sezonul, de pildă, chiar dacă mai aveam contract pentru 1 an şi să plecăm la finalul sezonului, dar pur şi simplu eu n-am mai suportat.

Antreprenorii din România au această prostie incredibilă să se poarte cu banii noştri ca şi cum ar fi banii lor. Nu! Noi, dintr-un contract, am făcut nişte bani împreună. Tu ţi-ai asumat nişte costuri, chiar dacă tu să zicem că n-ai realizat veniturile respective. Tu trebuie să îmi dai mie nişte bani, care ăştia sunt. Dacă nu mai poţi să-mi dai, vii, mă anunţi: bă, vedeţi că aşa stă treabă. Mâine nu mai facem treaba asta. Ok, sănătate, ura!

Nu poţi întotdeauna să mă exploatezi în felul ăsta. Adică, bă, tu fă în continuare, că eu mă prefac în continuare că te plătesc. Eu nu înţeleg cum am ajuns eu în această situaţie."

Am acceptat inclusiv asta, să fiu călcat în picioare pentru că sunt neplătit până când am zis bă, nu,nu e ok. Cu orice risc, mergem şi rămânem cu ceea ce facem şi credem foarte tare în ceea ce facem pe net", a dezvăluit cunoscut realizator într-un interviu pentru paginademedia.ro.

Prima TV este al patrulea post TV care a găzduit emisiunea lui Pătraru (care în februarie a împlinit 10 ani). Timp de cinci ani Starea Naţiei a fost la România TV, în perioada de început, apoi la TVR, Digi 24 şi a revenit la TVR în 2017, iar ultimii cinci au fost petrecuţi la Prima TV.

Emisiunea Starea Nației s-a mutat online pe propriul canal de youtube.