Un fost europarlamentar și ministru lasă politica după un eșec umilitor în alegeri: "M-am apucat serios de programat cu ajutorul AI. Am revenit la WOW"

Fostul co-președinte al partidului REPER, Dragoș Pîslaru a anunțat luni, 17 februarie, că va face o pauză în cariera sa politică după ce formațiunea nu a ajuns în Parlament în urma alegerilor din 2024. Fostul europarlamentar ales pe listele USR-PLUS a detaliat activitățile inedite cu care își umple timpul.

„Efortul intens de peste jumătate de an, cuplat cu eșecul remarcabil înregistrat mi-au cam afectat sănătatea, plonjând într-o pneumonie care a și recidivat”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Fostul lider REPER, care a fost și ministru în guvernul Cioloș, și-a petrecut ultimele două luni, după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 cu preocupări ce ar putea fi surprinzătoare pentru un politician.

„M-am apucat mult mai serios de Python și de programat cu ajutorul AI. Am automatizat prima mea bază de date prin scrapping folosind BeautifulSoup, cu țintă pe documente de politică publică legate de Garanția pentru Copii. O să vă mai povestesc despre asta, am niște inițiative tare faine pe zona de politici publice / AI în acest domeniu și nu numai. Dar revenirea la programare mi-a trezit nostalgii adormite”, a dezvăluit fostul co-președinte REPER.

După demisia din partid, Dragoș Pîslaru și-a încercat mâna și la gaming.

„Am revenit la WOW să văd ce este cu The War Within și am dus un Devastation Evoker până la lvl 620. Cred că nu o să mai am timp să continui, dar mi-am readus aminte de vremurile vanilla și a fost fain”, a mai scris Dragoș Pîslaru.

Ads

Ads